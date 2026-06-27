Repubblica: “Palermo, Joronen rinnova. Cassandro sempre più vicino, spunta Mota”

Il Palermo riparte da una certezza e continua a lavorare per completare la rosa in vista della nuova stagione. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il primo tassello ufficiale è il rinnovo di Jesse Joronen, mentre sul mercato si avvicinano Hernani, Nahuel Estevez e soprattutto Tommaso Cassandro, con la dirigenza impegnata anche su altri fronti.

Secondo Alessandro Geraci di Repubblica Palermo, Joronen ha prolungato il proprio contratto fino al 2027, con opzione per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie A. Il portiere finlandese ha celebrato il rinnovo con un video pubblicato sui social del club: «Nel bosco ho visto di nuovo un’aquila e mi ha detto che combatteremo ancora insieme», ha detto, richiamando il curioso episodio raccontato al momento del suo arrivo a Palermo.





Come sottolinea ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il direttore sportivo Carlo Osti è ora alla ricerca di un vice affidabile per Joronen, mentre i primi due colpi del centrocampo, Hernani ed Estevez, sono attesi nei prossimi giorni per visite mediche e firme.

Sul fronte della difesa, il nome più caldo resta quello di Tommaso Cassandro. Il Palermo è in fase avanzata nella trattativa con il Como per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe 2000, reduce da un’ottima stagione al Catanzaro, chiusa con 38 presenze, 4 gol e 3 assist. Il club rosanero è in vantaggio sulla concorrenza, compreso il Sassuolo, e conta di chiudere a breve l’operazione.

Per quanto riguarda gli under, rischiano invece di sfumare due obiettivi. Matteo Cocchi dell’Inter è in dialogo con il Catanzaro, dove avrebbe maggiori possibilità di trovare spazio, mentre Alessandro Romano è ormai destinato al Cagliari, che ha raggiunto un’intesa con la Roma sulla base di 5 milioni di euro più bonus.

Sempre con il club sardo proseguono i contatti per Zito Luvumbo. Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, le parti sono vicine e restano da definire soltanto gli ultimi dettagli per arrivare all’accordo definitivo.

In attacco emerge anche una nuova pista: la possibile partenza di Jérémy Le Douaron potrebbe infatti spingere il Palermo a valutare Dany Mota, attaccante del Monza favorito dai rapporti tra i due club.

Sul fronte delle uscite, Dimitrios Nikolaou è vicino al ritorno in Grecia con l’Asteras Tripolis, Giacomo Corona è seguito da Ascoli e Salernitana, mentre Aljosa Vasic piace ad Avellino e Vicenza. Per Sebastiano Desplanches, invece, c’è l’interesse del Benevento.

Infine, Bartosz Bereszynski, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Palermo, ha salutato la Sicilia con un messaggio pubblicato sui social: «Bella Sicilia, per sempre nel cuore».