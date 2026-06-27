Tuttosport: “Palermo, Cassandro è fatta. Pisa su Marras, Berti alla Cremonese”

Il Palermo è pronto a mettere a segno un altro colpo per la nuova squadra affidata a Filippo Inzaghi. Come riporta Tuttosport, il club rosanero ha ormai chiuso l’operazione per Tommaso Cassandro, difensore classe 2000 di proprietà del Como, reduce da un’ottima stagione in prestito al Catanzaro. Nell’ultimo campionato il laterale ha collezionato 38 presenze, 4 gol e 3 assist, confermandosi tra i migliori interpreti del ruolo in Serie B. Insieme al centrocampista brasiliano Hernani, altro affare ormai definito, Cassandro rappresenta uno dei primi rinforzi della formazione siciliana. Intanto è arrivato anche il rinnovo del portiere Jesse Joronen, che ha prolungato il contratto fino al 2027 con opzione.

Secondo Tuttosport, la Juve Stabia ha scelto Pietro De Giorgio come nuovo allenatore. Il tecnico è al lavoro per risolvere il contratto con il Potenza e dovrebbe essere annunciato ufficialmente nel corso della prossima settimana. Il Verona, invece, ha definito l’acquisto del difensore Seid Korac dal Venezia per una cifra vicina ai 2 milioni di euro.





Il Pisa continua a muoversi con decisione sul mercato. Come evidenzia Tuttosport, il club nerazzurro ha presentato un’offerta importante al Mantova per Tommaso Marras, esterno offensivo autore di 7 gol e 2 assist nell’ultima stagione, con il giocatore che avrebbe già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento in Toscana.

Sempre secondo Tuttosport, il Padova ha offerto circa 2 milioni di euro alla Carrarese per il terzino Simone Zanon, molto vicino a ritrovare il tecnico Calabro. I biancoscudati seguono anche il difensore Michael Venturi del Venezia e il centrocampista Jacopo Sardo, in arrivo dal Milan Futuro.

La Cremonese ha invece ufficializzato l’acquisto del centrocampista offensivo Tommaso Berti dal Cesena. L’operazione è stata conclusa sulla base di 2,5 milioni di euro più 500 mila di bonus, con il giovane talento che viene considerato uno dei colpi più importanti dell’intero mercato cadetto dopo la recente convocazione in Nazionale.

In casa Virtus Entella è ormai vicinissimo l’arrivo dell’attaccante Francesco Forte, in scadenza con il Catania. Lo “Squalo”, protagonista di una lunga carriera in Serie B con 197 presenze e 59 reti, è pronto a rinforzare l’attacco dei liguri. Contestualmente è stato ufficializzato il rinnovo fino al 2028 dell’esterno Davide Bariti.

Il Catanzaro, riferisce ancora Tuttosport, è a un passo dall’accordo con l’Inter per il prestito del terzino sinistro Matteo Cocchi, mentre il Sudtirol punta a chiudere la prossima settimana per il portiere Alessandro Plizzari, destinato a sostituire Adamonis.

Chiudono il quadro delle trattative l’Ascoli, vicino all’esterno offensivo Giacomo De Pieri dall’Inter, e la Carrarese, che lavora al ritorno in prestito dalla Fiorentina dell’attaccante Tommaso Rubino.