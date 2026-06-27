Watford, Dionisi si presenta: «Vogliamo costruire un’identità. È un sogno allenare in Inghilterra»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
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Alessio Dionisi ha parlato per la prima volta ai canali ufficiali del Watford dopo l’inizio della preparazione estiva, raccontando le proprie sensazioni e gli obiettivi fissati per la nuova avventura sulla panchina degli Hornets.

L’ex allenatore del Palermo ha spiegato quale sia stato il primo messaggio rivolto alla squadra: «Il mio primo messaggio ai giocatori è stato molto chiaro: lavoreremo insieme per costruire un’identità. Non sarà facile, visto che la scorsa stagione non si è conclusa bene. Questo deve rappresentare una motivazione in più per ripartire con una mentalità diversa e maggiore ambizione».


Dionisi ha sottolineato che l’identità della squadra dovrà basarsi su diversi aspetti: «All’interno di questa identità ci sono tanti elementi: lo stile di gioco, le caratteristiche dei giocatori, la composizione della rosa, l’impegno, il rispetto per la maglia e il rapporto con i tifosi. Tutto questo deve partire da noi: giocatori, staff e società. Possiamo riuscirci soltanto restando uniti».

L’ex tecnico rosanero ha poi raccontato l’emozione per la sua prima esperienza nel calcio inglese: «Fin dal primo giorno, dopo aver parlato con Gian Luca Nani, il signor Pozzo e gli altri membri dello staff, ho avuto sensazioni molto positive. Allenare in Inghilterra è un sogno e sono davvero felice di avere questa opportunità».

Sul piano tattico, Dionisi ha confermato le proprie idee: «Ho sempre preferito giocare con una difesa a quattro e partiremo da quella base. La rosa non è ancora completa, perché attendiamo il rientro dei nazionali e altri nuovi acquisti, ma abbiamo qualità. Ora dobbiamo lavorare per abbinarla alla continuità, che sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi».

Il tecnico ha elogiato anche l’organizzazione del nuovo club: «Sono rimasto impressionato dal centro sportivo, dall’organizzazione, dalla qualità dello staff e dall’alimentazione. Abbiamo tutto per lavorare nel migliore dei modi. Dobbiamo essere consapevoli della fortuna che abbiamo».

Infine Dionisi guarda già all’inizio della Championship: «Ho studiato tutto il calendario. Mi concentro soprattutto sulle prime tre gare e sulla Coppa di Lega. Affronteremo subito alcune delle squadre più importanti del campionato e questo deve rappresentare una motivazione ulteriore per tutti noi».

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