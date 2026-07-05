Portogallo, Cristiano Ronaldo: «Il ritiro? Deciderò io quando sarà il momento»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
Cristiano CR7 Ronaldo (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Cristiano CR7 Ronaldo (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Cristiano Ronaldo ha ribadito di non avere alcuna intenzione di lasciare il calcio prima del tempo. Alla vigilia degli ottavi di finale del Mondiale contro la Spagna, il fuoriclasse portoghese ha risposto con decisione alle domande sul suo futuro: «Mi ritirerò quando vorrò io, non quando vorrete voi». Un messaggio chiaro rivolto a chi, da anni, alimenta il dibattito sulla fine della sua carriera.

L’attaccante ha poi commentato le critiche ricevute nel corso degli anni, sottolineando di essersi ormai abituato: «Le persone mi criticano da 23 anni, ma sanno che stanno perdendo tempo».


Nel corso della conferenza stampa, Ronaldo ha anche dedicato un pensiero a Diogo Jota, scomparso tragicamente poco più di un anno fa: «Ricorderò per sempre questo Mondiale per la passione dei tifosi. Siamo qui tutti insieme, è speciale ed è per Diogo».

Infine, parlando del suo rendimento, il portoghese ha riconosciuto di non essere più il giocatore di un tempo, ma ha ribadito che il suo obiettivo resta quello di aiutare il Portogallo ad andare avanti nella competizione: «Continuo a segnare, ma la mia missione è vincere e passare il turno».

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