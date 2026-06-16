Champions League 2026/27, sorteggiato il primo turno preliminare di qualificazione: il quadro completo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
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La UEFA Champions League 2026/27 prende ufficialmente il via. Nella giornata di oggi sono stati sorteggiati gli accoppiamenti del primo turno preliminare, primo passo del lungo cammino che porterà alcune delle squadre coinvolte a inseguire il sogno della fase principale della massima competizione europea.

Saranno 28 i club protagonisti di questa fase, con le gare d’andata in programma il 7 e l’8 luglio e i match di ritorno fissati per il 14 e il 15 luglio. Tra le sfide più attese figurano quelle tra Floriana e Shamrock Rovers, Ararat-Armenia e Riga FC, oltre al confronto tra Borac Banja Luka e Levski Sofia.


Nel tabellone trovano spazio anche realtà storiche del calcio europeo emergente come Kairat Almaty, KÍ Klaksvík, Vardar e KuPS, tutte determinate a proseguire il proprio percorso continentale.

Particolarità regolamentare per le sfide Lincoln Red Imps-Inter Club d’Escaldes e Tre Fiori-Larne: le squadre sconfitte di questi due confronti accederanno direttamente al terzo turno di qualificazione della Conference League, evitando il secondo turno della competizione.

Con il sorteggio completato, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: a luglio scatterà la caccia ai primi pass per continuare il sogno Champions.

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