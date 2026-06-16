Al Sadd, ex rosa Ballardini in pole per il post Mancini: avviati i primi contatti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Palermo Avellino 2-0 (107) ballardini

L’Al Sadd guarda ancora all’Italia per la propria panchina. Dopo le dimissioni di Roberto Mancini, il club qatariota ha avviato la ricerca del nuovo allenatore e tra i profili valutati con maggiore attenzione c’è quello di Davide Ballardini.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo di TMW, nelle ultime ore ci sarebbero stati i primi contatti tra la società di Doha e il tecnico romagnolo, reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Avellino.


L’Al Sadd starebbe dunque sondando la disponibilità dell’allenatore per aprire un nuovo ciclo tecnico dopo l’addio dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana. Per Ballardini potrebbe profilarsi una nuova avventura all’estero, in un campionato sempre più attrattivo per allenatori e calciatori provenienti dall’Europa. La situazione resta in evoluzione, ma i primi approcci confermano l’interesse concreto del club qatariota nei confronti del tecnico italiano.

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