Mantova, Cella fissa l’obiettivo: «Puntiamo ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Cella1

Intervistato in esclusiva da Pianeta Serie B, il difensore del Mantova Stefano Cella ha tracciato gli obiettivi della prossima stagione, soffermandosi anche sul rapporto con i compagni di reparto e sugli insegnamenti ricevuti da Davide Possanzini e Francesco Modesto.

Il centrale biancorosso non nasconde le ambizioni della squadra: «Obiettivo playoff? Sì, bisogna migliorare tutto quanto abbiamo fatto durante questa stagione. Se abbiamo fatto 46 punti vogliamo farne di più nella prossima. È un obiettivo mio, ma anche della squadra e della società».


Parlando della retroguardia mantovana e dell’intesa con Andrea Meroni e Alessio Castellini, Cella ha evidenziato il grande affiatamento del reparto: «Tra di noi abbiamo una bella sintonia e si è visto nelle partite che abbiamo disputato insieme. Con loro accanto mi trovo davvero bene e potremmo toglierci delle grandi soddisfazioni».

Infine, ai microfoni di Pianeta Serie B, il difensore ha raccontato cosa ha appreso dai due allenatori che hanno segnato il suo percorso recente: «Mi porto tantissimi insegnamenti da entrambe le filosofie. Di Possanzini mi tengo la ricerca del compagno libero anche quando il pressing degli avversari è asfissiante; di Modesto mi piace molto il voler verticalizzare subito e cercare di fare gol il prima possibile».

Parole che confermano la voglia di crescita del Mantova e di uno dei suoi leader difensivi, pronto a recitare ancora un ruolo da protagonista nella prossima Serie B.

Altre notizie

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (9) le douaron Alesi

Catanzaro: Alesi nel mirino del Lecce

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Screenshot 2026-06-16 152139

Palermo su Lamesta, ma il Benevento vuole blindare il suo gioiello

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Screenshot 2026-06-16 124126

Modena, Galloppa si presenta: «Voglio una squadra protagonista. Qui per costruire qualcosa di incredibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Screenshot 2026-06-16 090451

Il Secolo XIX: “Palermo, Di Mario torna nel mirino: l’Entella fa muro sul talento biancoceleste”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Luvumbo

Tuttosport: “Palermo su Luvumbo ed Estevez, Sampdoria tra Pecchia e Possanzini”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (52) gomes

Corriere dello Sport: “Avellino su Gomes e Vasic, Catanzaro a caccia del nuovo tecnico”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (100) dalle mura Ricciardi

Juve Stabia, completato l’iter per la Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
GLIOZZI

Mantova, ufficiale l’arrivo di Gliozzi

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Emanuele-Troise

Catanzaro, idea Troise per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Filippo-Piccoli (1)

Mantova, Piccoli: «Con Rinaudo avevamo visioni diverse. Brutti ha capito cosa bisogna fare qua»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
e1e70c28c5c76facc6738596e926abed-93866-oooz0000

Cesena, giorni decisivi tra iscrizione e scelta del nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
infortunio-aebischer-massima-cautela-cosi-si-allontana-il-suo-ritorno-a-bologna

Pisa, Aebischer verso l’addio: interesse dalla Serie A e dalla Germania

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026

Ultimissime

Cella1

Mantova, Cella fissa l’obiettivo: «Puntiamo ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (9) le douaron Alesi

Catanzaro: Alesi nel mirino del Lecce

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Screenshot 2026-06-16 165629

“Ti si vuole un mondo di bene”: il messaggio di Cassani a Bovo fa il giro dei social

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Palermo, UFFICIALE: confermato Osti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Antonio_gozzi_(4) (1)

Escl. Pres. Virtus Entella: «Di Mario? Spero resti con noi. Sul ritorno di Brunori…»

Giorgio Elia Giugno 16, 2026