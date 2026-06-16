Mantova, Cella fissa l’obiettivo: «Puntiamo ai playoff»

Intervistato in esclusiva da Pianeta Serie B, il difensore del Mantova Stefano Cella ha tracciato gli obiettivi della prossima stagione, soffermandosi anche sul rapporto con i compagni di reparto e sugli insegnamenti ricevuti da Davide Possanzini e Francesco Modesto.

Il centrale biancorosso non nasconde le ambizioni della squadra: «Obiettivo playoff? Sì, bisogna migliorare tutto quanto abbiamo fatto durante questa stagione. Se abbiamo fatto 46 punti vogliamo farne di più nella prossima. È un obiettivo mio, ma anche della squadra e della società».





Parlando della retroguardia mantovana e dell’intesa con Andrea Meroni e Alessio Castellini, Cella ha evidenziato il grande affiatamento del reparto: «Tra di noi abbiamo una bella sintonia e si è visto nelle partite che abbiamo disputato insieme. Con loro accanto mi trovo davvero bene e potremmo toglierci delle grandi soddisfazioni».

Infine, ai microfoni di Pianeta Serie B, il difensore ha raccontato cosa ha appreso dai due allenatori che hanno segnato il suo percorso recente: «Mi porto tantissimi insegnamenti da entrambe le filosofie. Di Possanzini mi tengo la ricerca del compagno libero anche quando il pressing degli avversari è asfissiante; di Modesto mi piace molto il voler verticalizzare subito e cercare di fare gol il prima possibile».

Parole che confermano la voglia di crescita del Mantova e di uno dei suoi leader difensivi, pronto a recitare ancora un ruolo da protagonista nella prossima Serie B.