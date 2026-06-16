Catanzaro: Alesi nel mirino del Lecce

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
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Il Catanzaro continua a essere uno dei club più osservati sul mercato dopo l’eccellente stagione appena conclusa. La valorizzazione dei giovani talenti giallorossi ha inevitabilmente attirato l’attenzione di diverse società di Serie A, pronte a muoversi per assicurarsi i profili più interessanti della rosa.

Dopo le numerose voci che hanno riguardato Tommaso Favasuli e Mattia Liberali — quest’ultimo accostato nelle scorse settimane anche al Palermo — un altro protagonista della cavalcata dei calabresi è finito nel mirino della massima serie.


Si tratta di Gabriele Alesi, attaccante classe 2004 che, grazie alle sue prestazioni, ha conquistato estimatori importanti. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluigi Longari, il Lecce starebbe seguendo con grande attenzione il giovane talento in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Per il Catanzaro si prospetta dunque un’estate intensa: trattenere i propri gioielli non sarà semplice, ma l’interesse crescente conferma ancora una volta l’ottimo lavoro svolto dal club sul fronte della crescita e della valorizzazione dei giovani.

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