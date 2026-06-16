“Ti si vuole un mondo di bene”: il messaggio di Cassani a Bovo fa il giro dei social
Un incontro che ha fatto sorridere tanti tifosi rosanero. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Mattia Cassani ha condiviso uno scatto insieme a Cesare Bovo, due protagonisti di stagioni importanti con la maglia del Palermo.
Nella foto, scattata in una località di mare, i due ex calciatori appaiono sorridenti e rilassati. Ad accompagnare l’immagine il messaggio ironico scritto da Cassani: «Unico sorriso in 3 giorni ma va bene, ce si vuole un mondo di bene», seguito da alcune emoji.
Cassani e Bovo hanno condiviso diverse stagioni in rosanero, diventando punti di riferimento del Palermo tra Serie A ed Europa League. Il loro legame è rimasto forte anche dopo il ritiro dal calcio giocato, come dimostra il recente incontro immortalato sui social.
Per i tifosi rosanero si tratta di un’immagine che richiama inevitabilmente ricordi importanti, legati a una delle epoche più prestigiose della storia del club.