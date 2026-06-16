“Ti si vuole un mondo di bene”: il messaggio di Cassani a Bovo fa il giro dei social

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
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Un incontro che ha fatto sorridere tanti tifosi rosanero. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Mattia Cassani ha condiviso uno scatto insieme a Cesare Bovo, due protagonisti di stagioni importanti con la maglia del Palermo.

Nella foto, scattata in una località di mare, i due ex calciatori appaiono sorridenti e rilassati. Ad accompagnare l’immagine il messaggio ironico scritto da Cassani: «Unico sorriso in 3 giorni ma va bene, ce si vuole un mondo di bene», seguito da alcune emoji.


Cassani e Bovo hanno condiviso diverse stagioni in rosanero, diventando punti di riferimento del Palermo tra Serie A ed Europa League. Il loro legame è rimasto forte anche dopo il ritiro dal calcio giocato, come dimostra il recente incontro immortalato sui social.

Per i tifosi rosanero si tratta di un’immagine che richiama inevitabilmente ricordi importanti, legati a una delle epoche più prestigiose della storia del club.

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