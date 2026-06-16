Palermo, UFFICIALE: confermato Osti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Il Palermo riparte da una delle figure chiave della propria area sportiva. Attraverso una nota ufficiale, il club rosanero ha comunicato la prosecuzione del rapporto professionale con Carlo Osti, che continuerà a ricoprire il ruolo di direttore sportivo.

La conferma di Osti rappresenta un ulteriore tassello nella programmazione della società in vista della prossima stagione. Dopo la scelta di affidare la panchina a Filippo Inzaghi, il Palermo decide così di proseguire il percorso con il dirigente che ha guidato le operazioni di mercato negli ultimi mesi.


Nel comunicato diffuso dal club si legge:

«Il Palermo FC comunica la prosecuzione del rapporto professionale con Carlo Osti, che continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo del Club rosanero.

A Osti le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

La conferma del direttore sportivo garantisce continuità alla pianificazione tecnica e alle strategie di mercato che il Palermo sta portando avanti per costruire una squadra competitiva e ambiziosa in vista del prossimo campionato.

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