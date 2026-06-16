Escl. Pres. Virtus Entella: «Di Mario? Spero resti con noi. Sul ritorno di Brunori…»

Pisa e Palermo su Di Mario? «Solitamente durante il mercato resto muto come un pesce. Parliamo di un ragazzo molto importante dal punto di vista delle caratteristiche fisiche e mentali. Il valore del giocatore è evidente e non c’è bisogno che io lo confermi. Francamente la mia speranza è che resti all’Entella. Detto questo, da uomo di calcio so che i giocatori forti ambiscono a palcoscenici anche più importanti di quelli che noi possiamo offrire».

Questo il pensiero ai microfoni di ilovepalermocalcio.com del presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi sulle voci di mercato relative al difensore Stefano Di Mario.





Parlerete con il ragazzo per capire le sue intenzioni future?

«Fino ad oggi, sulla scorta delle sue ultime dichiarazioni, il ragazzo ha confermato di stare bene con noi e di voler proseguire insieme il percorso nel campionato cadetto. Vediamo poi cosa succederà».

Lei in passato definì Brunori come un suo “grande rimpianto”. Le piacerebbe poterlo riavere nella sua squadra?

«Brunori è un mio grande rimpianto perché con noi fece solo un gol in B, in una stagione molto sfortunata. Successivamente a Palermo è poi esploso. Detto questo, Brunori guadagna una montagna di soldi per i nostri standard. È per noi un giocatore fuori budget».

Che campionato sarà quello del prossimo anno per la sua squadra?

«Sarà sempre un campionato difficile, considerato chi è stato promosso dalla C ed è sceso dalla massima serie. Salvezza? Veramente siamo più ambiziosi e, rispetto all’anno scorso, vorremmo alzare l’asticella».

Proverete a farlo insieme a “bomber” Tiritiello o le vostre strade sono destinate a dividersi?

«Non abbiamo ancora ricevuto nessuna offerta. Stiamo parlando con lui perché ci piacerebbe confermarlo».