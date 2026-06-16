Palermo su Lamesta, ma il Benevento vuole blindare il suo gioiello

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
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Il nome di Davide Lamesta continua a essere uno dei più chiacchierati sul mercato. Come riporta BeneventoNews24, l’esterno offensivo del Benevento è finito nel mirino di diversi club dopo la straordinaria stagione disputata con la maglia giallorossa, tra cui anche il Palermo di Filippo Inzaghi.

Secondo quanto riferito da BeneventoNews24, il club rosanero avrebbe manifestato un forte interesse per il numero 11 sannita, protagonista assoluto della promozione in Serie B del Benevento. Lamesta ha chiuso l’ultima annata con numeri di altissimo livello, collezionando 41 presenze, 13 reti e 18 assist, statistiche che lo hanno trasformato in uno dei giocatori più determinanti dell’intera Serie C.


L’interesse del Palermo si inserisce all’interno di una strategia precisa. Come evidenzia BeneventoNews24, la società siciliana è alla ricerca di esterni offensivi capaci di interpretare il 4-3-3 e il 4-2-3-1 che Filippo Inzaghi intende sviluppare nella prossima stagione. In quest’ottica, il profilo di Lamesta viene considerato particolarmente interessante per qualità tecniche, capacità di saltare l’uomo e incisività negli ultimi metri.

La concorrenza, però, non arriva soltanto dalla Serie B. BeneventoNews24 riferisce infatti che anche il Genoa starebbe monitorando con attenzione la situazione dell’ex Rimini, confermando come le prestazioni offerte nell’ultimo campionato abbiano attirato l’interesse di società appartenenti a categorie superiori.

Nonostante i numerosi estimatori, il Benevento non sembra intenzionato a privarsi facilmente di uno dei simboli della promozione. Come sottolinea BeneventoNews24, la dirigenza giallorossa considera Lamesta una pedina centrale del progetto tecnico e sta già lavorando per rafforzare il legame con il calciatore.

L’obiettivo del club campano sarebbe infatti quello di prolungare il contratto dell’esterno offensivo, attualmente in scadenza nel giugno 2027. Una mossa che conferma la volontà del Benevento di blindare uno dei propri talenti più rappresentativi in vista del ritorno in Serie B.

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