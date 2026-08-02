Corriere dello Sport: “Palermo, domani partenza per l’Australia: tornano Johnsen e Palumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
palermo pescara 5-0 (74) palumbo

Archiviati alcuni giorni di riposo dopo la conclusione del ritiro di Santa Cristina Val Gardena, il Palermo è pronto a riprendere la preparazione in vista della nuova stagione. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la squadra partirà domani alla volta di Perth, dove proseguirà il lavoro precampionato con la tournée australiana.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi ritroverà in gruppo Sebastian Johnsen, rientrato nei giorni scorsi in Norvegia per assistere alla nascita del figlio. L’esterno offensivo sarà quindi regolarmente a disposizione per la seconda parte della preparazione.


Buone notizie anche per Antonio Palumbo. Il fantasista sarà infatti recuperato dopo il fastidio al ginocchio che lo aveva costretto a fermarsi nella parte finale del ritiro in Val Gardena. Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, non si tratta di un problema preoccupante: il giocatore conviveva con questo fastidio già nella passata stagione e sarà regolarmente a disposizione dello staff tecnico durante la tournée australiana.

Il Palermo continuerà così la preparazione a Perth, dove affronterà gli ultimi impegni estivi prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Altre notizie

palermo catanzaro 3-2 (4) tifosi

Il Sole 24 Ore: “Euro 2032, corsa a cinque posti: Palermo tra i dossier più osservati dalla Figc”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
Gage-Roads_1920x1060-1920x1060

Repubblica: “Palermo, si vola in Australia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
Screenshot 2026-08-02 082807

Repubblica: “Il brasiliano cresciuto a Bergamo. Vavassori sarà l’ala del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
Screenshot 2026-08-02 082033

Repubblica: “Stadi, il concorsone all’italiana tutti sognano gli Europei ma i posti sono solo cinque”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
-bogdani

Giornale di Sicilia: “Bogdani: «Il Palermo deve vincere la Serie B. Vavassori può spaccare le partite»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
vavassori

Giornale di Sicilia: “Palermo, Vavassori è il settimo colpo. Inzaghi ritrova estro e imprevedibilità”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato entra nella fase decisiva: priorità agli esterni offensivi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
Screenshot 2026-08-02 073847

Giornale di Sicilia: “Euro 2032, Palermo sfida Napoli, Cagliari e Salerno: a settembre il verdetto della Figc”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
palermo reggiana secondo tempo (2) lund

Lund saluta Palermo: “Rimarrà per sempre nel mio cuore. Grazie mille”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
vavassori

Corriere dello Sport: “Palermo, ufficiale Vavassori. Osti cerca ancora un esterno e una punta”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
resizer

La Sicilia: “Euro 2032, Palermo tra le 13 città candidate: parte la corsa per entrare tra le cinque sedi italiane”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
Screenshot_2026-08-01-11-41-59-724_com.android.chrome-edit

Palermo, UFFICIALE: Vavassori è rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026

Ultimissime

palermo catanzaro 3-2 (4) tifosi

Il Sole 24 Ore: “Euro 2032, corsa a cinque posti: Palermo tra i dossier più osservati dalla Figc”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
Screenshot 2026-08-02 091837

Tuttosport: “Palermo, ufficiale Vavassori. Intanto il Modena pensa a Di Nardo e Artistico”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (9) pierozzi moreo

Gazzetta dello Sport: “Pisa, tris sulle fasce. Moreo nel mirino del Palermo, ora serve il centravanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
Gage-Roads_1920x1060-1920x1060

Repubblica: “Palermo, si vola in Australia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
Screenshot 2026-08-02 082807

Repubblica: “Il brasiliano cresciuto a Bergamo. Vavassori sarà l’ala del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026