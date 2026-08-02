Corriere dello Sport: “Palermo, domani partenza per l’Australia: tornano Johnsen e Palumbo”

Archiviati alcuni giorni di riposo dopo la conclusione del ritiro di Santa Cristina Val Gardena, il Palermo è pronto a riprendere la preparazione in vista della nuova stagione. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la squadra partirà domani alla volta di Perth, dove proseguirà il lavoro precampionato con la tournée australiana.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi ritroverà in gruppo Sebastian Johnsen, rientrato nei giorni scorsi in Norvegia per assistere alla nascita del figlio. L’esterno offensivo sarà quindi regolarmente a disposizione per la seconda parte della preparazione.





Buone notizie anche per Antonio Palumbo. Il fantasista sarà infatti recuperato dopo il fastidio al ginocchio che lo aveva costretto a fermarsi nella parte finale del ritiro in Val Gardena. Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, non si tratta di un problema preoccupante: il giocatore conviveva con questo fastidio già nella passata stagione e sarà regolarmente a disposizione dello staff tecnico durante la tournée australiana.

Il Palermo continuerà così la preparazione a Perth, dove affronterà gli ultimi impegni estivi prima dell’inizio ufficiale della stagione.