Mondiale 2026, Spagna avanti all’intervallo: Oyarzabal firma l’1-0 contro l’Austria

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
SPAGNA

La Spagna chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 sull’Austria al termine di una frazione dominata per possesso, intensità e occasioni create. Le Furie Rosse hanno imposto fin dai primi minuti il proprio ritmo, affidandosi soprattutto alle accelerazioni di Lamine Yamal e alla qualità di Dani Olmo e Alex Baena tra le linee.

L’avvio è subito di marca spagnola: Yamal crea i primi pericoli già nei minuti iniziali, mentre Dani Olmo prova a rendersi pericoloso dalla distanza. L’Austria fatica a contenere il palleggio avversario e si affida principalmente alle ripartenze guidate da Sabitzer e Gregoritsch, senza però riuscire a impensierire seriamente la retroguardia iberica.


La pressione della Spagna cresce con il passare dei minuti. Al 30’ arriva anche un gol annullato a Marc Cucurella per fallo in attacco, segnale di un dominio territoriale sempre più evidente. Poco dopo, Alexander Schlager tiene in piedi l’Austria con due interventi decisivi su Oyarzabal e Yamal.

Il meritato vantaggio arriva al 36’: Marc Cucurella serve un pallone preciso in area per Mikel Oyarzabal, che controlla e batte Schlager con un destro preciso all’angolino basso per l’1-0.

Nel finale la Spagna continua a gestire il possesso senza concedere spazi, mentre l’Austria prova ad alzare l’intensità fisica senza trovare varchi. All’intervallo il punteggio premia meritatamente la squadra spagnola, apparsa più lucida e pericolosa.

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