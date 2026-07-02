Padova scatenato sul mercato: ufficiali Bordoni, Penta e Castegnaro

Il Padova accelera sul mercato e piazza tre colpi in una sola giornata, confermando una strategia chiara: investire su giovani di prospettiva per costruire il futuro del club biancoscudato. La società ha infatti ufficializzato gli arrivi di Tommaso Bordoni, Mattia Penta e Luigi Castegnaro, tre innesti che rappresentano un mix di talento, progettualità e visione a medio-lungo termine.

Il nome più rilevante è quello di Tommaso Bordoni, difensore classe 2006 prelevato a titolo definitivo dalla Lazio. Il centrale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030, segnale evidente della fiducia riposta dal club nelle sue qualità. Cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, Bordoni ha completato tutta la trafila nella Lazio, mettendosi in evidenza per continuità e maturazione. Dopo le prime presenze in Under 17, il difensore ha consolidato il proprio percorso tra Under 18 e Primavera, chiudendo l’ultima stagione con 35 presenze e 2 reti. Un profilo giovane ma già strutturato, che potrebbe ritagliarsi spazio importante nel progetto tecnico del Padova.





In precedenza, il club aveva già ufficializzato altri due colpi in prospettiva: Mattia Penta e Luigi Castegnaro, entrambi centrocampisti classe 2007. Penta arriva a titolo definitivo dal Lentigione e ha sottoscritto un contratto fino al 2030, mentre Castegnaro è stato acquistato dall’Arzignano Valchiampo con accordo fino al 2031.

Per entrambi, però, il percorso di crescita sarà graduale. Il Padova ha infatti deciso di lasciarli maturare in Serie C: sia Penta che Castegnaro resteranno in prestito all’Arzignano Valchiampo fino al 30 giugno 2027. Una scelta che conferma la volontà della dirigenza di valorizzare i giovani senza bruciare le tappe, garantendo loro continuità e minuti in un contesto competitivo.

Con questi tre innesti, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli prosegue nel lavoro di costruzione di un Padova ambizioso e attento al futuro. La linea del club è chiara: rafforzare il presente con uno sguardo rivolto al domani, puntando su talenti emergenti che possano crescere e diventare asset importanti per la società.