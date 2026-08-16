Coppa Italia, Verona-Entella 2-1 all’intervallo: rimonta gialloblù

Si chiude sul 2-1 per l’Hellas Verona il primo tempo della sfida contro la Virtus Entella, valida per la Coppa Italia. Partita vivace e ricca di occasioni al Bentegodi, con gli ospiti capaci di portarsi inizialmente in vantaggio.

L’Entella sblocca il risultato al 16’: Bernat Guiu trova l’angolino con un destro dalla sinistra dell’area, firmando l’1-0. La reazione del Verona è immediata e al 20’ arriva il pareggio: Mattia Compagnon raccoglie una palla respinta e batte il portiere avversario con una conclusione precisa dal centro dell’area.





I gialloblù completano la rimonta al 36’. È Amin Sarr a firmare il 2-1 con un destro dalla distanza, indirizzato nell’angolino basso, al termine di un contropiede orchestrato da Domagoj Bradaric.

Nel finale il Verona sfiora anche il tris con Dailon Livramento e soprattutto con Sarr, il cui colpo di testa viene respinto sotto la traversa. Si va dunque all’intervallo con il Verona avanti 2-1.