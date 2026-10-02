Nations League, l’Italia strappa un punto in Francia: Bastoni firma il pareggio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
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Si dividono la posta in palio Francia e Italia nel terzo match dei gironi di Nations League. Buona la prova degli azzurri, che riesco a tener testa ad un avversario alla vigilia dato per favorito. Un incontro ricco di emozioni, dove entrambe le squadre sono andate vicine a portare a casa i tre punti.

I padroni di casa iniziano il match in avanti, ma è l’Italia ad avere la prima occasione dell’incontro al 9′: Kayode avanza sulla fascia e mette in mezzo, sul secondo palo arriva Kean che però non riesce a trovare il tap-in vincente. Al 24′ risponde la Francia, con Olise che prova la conclusione centrando in pieno la traversa a Donnarumma battuto. Nel finale di tempo gli azzurri riescono a sbloccare il risultato con la rete di Moise Kean, ma l’arbitro annulla il gol per posizione di fuorigioco.


Ad inizio ripresa sono i francesi a riuscire a trovare il vantaggio con Olise, che trasforma uno splendido calcio di punizione che si spegne all’incrocio dei pali. Dopo esser andati sotto sul punteggio, gli uomini di Mancini hanno la sperata reazione e al 68′ riescono a riportarsi in parità: brutto errore di Da Cunha, che controlla male sul tocco di Rabiot, ne approfitta Bastoni che recupera altissimo e batte Maignan.

Dopo il gol subito, la Francia spinge alla ricerca del vantaggio, con Donnarumma che deve rendersi protagonista di varie parate provvidenziali. Nel finale gli uomini di Zidane restano in 10 uomini a causa dell’espulsione di Upamecano in seguito ad un fallo su Kean, con il match che termina sul risultato di 1-1.

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