Italia, tegola Raspadori: l’attaccante lascia il ritiro

Brutte notizie per la Nazionale. Giacomo Raspadori è costretto a lasciare il ritiro di Coverciano a causa del problema fisico accusato durante la sfida contro la Turchia, che lo aveva costretto a uscire all’intervallo. Come riportato da una nota della FIGC, gli accertamenti hanno confermato la sua indisponibilità per i prossimi due impegni degli Azzurri. Raspadori diventa così il secondo forfait dopo quello di Nicolò Zaniolo.

La squadra, rientrata nella notte a Coverciano, ha intanto ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro la Francia, in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. I titolari di Bursa e Nicolò Cambiaghi, subentrato a inizio ripresa, hanno svolto una seduta di recupero in piscina.





Questa la nota FIGC:

“E’ rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori: l’attaccante dell’Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e, accertata l’indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza”