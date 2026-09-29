Nations League, pari senza reti tra Finlandia e Bielorussia: Pohjanpalo in campo 59 minuti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
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Si conclude con un nulla di fatto il match della seconda giornata dei gironi di Nations League tra la Finlandia del centravanti rosanero, Joel Pohjanpalo, e la Bielorussia. Un incontro equilibrato, con i padroni di casa che per larghi tratti di gara hanno provato a trovare il gol vittoria.

Buona partenza per gli uomini di Friis. Al 7′ ci prova subito il numero 9 finlandese che, su un cross di Ståhl, lascia partire un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che si spegne di poco a lato sulla destra. Gli scandinavi continuano a spingere alla ricerca del gol del vantaggio, con Keskinen che ci prova un tiro di destro da fuori area che termina però di poco alto.


Ad inizio ripresa i ritmi si abbassano. Termina al 59′ il match di Pohjanpalo, sostituito da Benjamin Källman: in numero nove, dopo la tripletta siglata contro il San Marino, non riesce a lasciare il segno sull’incontro anche oggi.

Al 65′ la Bielorussia riesce a sbloccare il risultato con la rete di Aleksandr Selyava ma, in seguito alla VAR review, il gol non viene convalidato per posizione di fuorigioco. Nel finale gli ospiti provano il forcing alla ricerca dei tre punti: le due squadre devono però accontentarsi del pareggio, portando a casa un punto a testa.

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