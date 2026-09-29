Nations League: pari a reti bianche all’intervallo tra la Finlandia di Pohjanpalo e la Bielorussia
Un buon primo tempo quello disputato dalla Finlandia del centravanti rosanero Joel Pohjanpalo contro la Bielorussia, match valido per la seconda giornata dei gironi di Nations League. Nonostante i vari tentativi da parte della nazionale nordica, le due squadre vanno al riposo sul risultato di 0-0
Buona partenza per i padroni di casa. Al 7′ ci prova subito il numero 9 finlandese che, su un cross di Ståhl, lascia partire un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che si spegne di poco a lato sulla destra. Gli scandinavi continuano a spingere alla ricerca del gol del vantaggio, con Keskinen che ci prova un tiro di destro da fuori area che termina di poco alto.
Dopo la vittoria all’esordio contro il San Marino, con tripletta di Pohjanpalo, nella ripresa la Finlandia proverà a portare a casa la seconda vittoria su due match disputati.