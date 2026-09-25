Nations League, Godts e Lukebakio stendono l’Italia: all’Olimpico vince il Belgio 2-0

L’Italia inciampa all’esordio in Nations League e deve arrendersi al Belgio, che passa con il risultato di 2-0 al termine di una partita combattuta e caratterizzata da diverse occasioni da entrambe le parti. Gli Azzurri hanno provato a reagire dopo lo svantaggio, ma hanno trovato sulla loro strada un Senne Lammens in grande serata.

Godts sblocca la partita

L’avvio è vivace. Il Belgio prova a prendere il controllo del possesso, mentre l’Italia cerca di sfruttare gli spazi e le giocate in velocità. Al 9′ arriva la prima grande occasione azzurra: Francesco Pio Esposito riceve in area e calcia, superando anche il portiere, ma il pallone colpisce il palo.

Il Belgio risponde immediatamente. Donnarumma è costretto agli straordinari prima su Charles De Ketelaere e poi sulle iniziative di Kevin De Bruyne.





Al 21′ arriva il vantaggio belga. Mika Godts si rende protagonista di una splendida azione personale, entra in area e conclude con precisione verso l’angolino basso. Donnarumma non può intervenire: Belgio avanti 1-0.

L’Italia prova a reagire e costruisce alcune opportunità. Al 18′ Moise Kean impegna Lammens con una conclusione dal limite, mentre al 35′ Alessandro Romano va al tiro in area, trovando però la risposta della difesa belga.

Nel finale del primo tempo il Belgio torna a rendersi pericoloso. De Bruyne orchestra le azioni offensive e Nathan Ngoy sfiora il raddoppio al 44′, con una conclusione dalla distanza che termina di pochissimo a lato.

L’Italia cerca il pareggio

Nella ripresa gli Azzurri partono con maggiore aggressività. Al 47′ Kean si presenta alla conclusione dopo essersi inserito in area, ma Lammens è attento e respinge.

Poco dopo è ancora Francesco Pio Esposito a rendersi pericoloso: al 49′ e al 53′ il giovane attaccante trova due conclusioni interessanti, ma in entrambe le occasioni il portiere belga riesce a intervenire, con una parata particolarmente importante sulla seconda.

Il Belgio, però, non rinuncia ad attaccare. Al 52′ Donnarumma respinge un colpo di testa di De Bruyne, mentre al 55′ è ancora il capitano belga a chiamare in causa il portiere italiano con una conclusione centrale.

Lukebakio chiude la partita

L’Italia mantiene il possesso e prova a costruire la rete del pareggio, ma fatica a trasformare la pressione in occasioni realmente concrete.

Al 69′ arriva il colpo del definitivo 2-0. Dodi Lukebakio riceve al limite dell’area, si libera dei difensori e lascia partire una conclusione precisa verso l’angolino basso di sinistra. Un tiro imprendibile per Donnarumma.

La rete costringe l’Italia a rischiare ancora di più. Barella prova a rispondere al 67′, ma la sua conclusione termina alta, mentre all’81’ Issa Doumbia sfiora il gol calciando di poco a lato dal limite dell’area.

Nel finale gli Azzurri continuano a cercare almeno la rete che potrebbe riaprire la partita. All’83’ Riccardo Calafiori arriva alla conclusione, ma il pallone termina di poco oltre il palo.

Non basta. Il Belgio gestisce gli ultimi minuti e porta a casa una vittoria per 2-0.

Una sconfitta maturata nei dettagli

Il risultato racconta una partita nella quale l’Italia ha avuto le proprie opportunità, soprattutto attraverso Francesco Pio Esposito, Moise Kean e le iniziative dalla distanza. A fare la differenza sono però state la maggiore efficacia del Belgio negli episodi decisivi e le parate di Lammens.

Godts ha aperto la sfida con una giocata individuale di qualità, mentre Lukebakio ha chiuso i conti con una conclusione precisa dal limite. Per gli Azzurri resta il rammarico per le occasioni non concretizzate e per il palo colpito nel primo tempo. Il Belgio festeggia così il successo per 2-0, mentre l’Italia dovrà ripartire cercando maggiore concretezza negli ultimi metri.