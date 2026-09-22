Euro 2032, Abodi: «Il Maradona rispetta tutti i requisiti, difficile immaginare un Europeo senza Napoli»

In vista degli Europei 2032, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato del progetto per lo stadio del Napoli verso la competizione internazionale, ribadendo che resta difficile immaginare un Europeo senza Napoli.

«Sono fiducioso perché il progetto che ho visto ha tutte le caratteristiche per essere eleggibile per gli Europei del 2032 – ha dichiarato il ministro – resta difficile immaginare un Europeo senza Napoli, ma Napoli con questo progetto sta cercando di meritarsi il diritto che non è acquisito, bisogna meritarselo sul campo»





Abodi ha poi spiegato gli ultimi sviluppi del progetto: «Il lavoro per il Maradona prosegue da parte di Regione e Comune, noi diamo ogni supporto di carattere tecnico con quello che sta facendo il commissario Sessa e vedremo anche se poter dare piccoli supporti ulteriori dal punto di vista finanziari»

Il ministro ha poi nuovamente elogiato quanto fatto finora: «Il progetto del Maradona rispetta il nome, la storia e proietta lo stadio in una dimensione nuova, di maggiore accessibilità, funzionalità e anche capacità di accoglienza, quindi risponde a tutti i requisiti per uno stadio all’altezza delle ambizioni del club. Non si tratta di piccoli interventi ma di una visione complessiva che questo progetto ha e che consegna a Napoli e al Napoli una struttura moderna»

Infine, sulla posizione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentis: «Ho sempre raccolto la sfiducia del presidente De Laurentiis, rispetto il suo pensiero, mi auguro che possa essere smentito dai fatti. Il Napoli è un’istituzione laica di questa città, mi auguro che il dialogo riprenda e che si comprendano le ragioni dell’amministrazione comunale e regionale che ha finanziato il progetto in maniera significativa»