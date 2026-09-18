Italia, Mancini: «C’è tanto lavoro da fare. Queste convocazioni sono il primo passo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
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Dopo aver diramato la lista dei convocati per i match di Nations League, il ct della nazionale italiana, Roberto Mancini, ha lasciato un messaggio sui propri profili Instagram ufficiali.

“Rivedere le mie prime convocazioni mi riporta a un percorso a cui tengo molto. C è tanto lavoro da fare, a partire dalla scelta dei giocatori con cui costruire il futuro. Queste convocazioni sono il primo passo”, queste le prime parole del commissario tecnico, che sottolinea come sia l’inizio di un percorso che prevede molto lavoro da fare.


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