Malago sulla scadenza di ottobre per gli stadi di Euro 2032: «Potrebbe slittare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Nel corso della trasmissione “La Politica nel Pallone” in onda su Rai Gr Parlamento, è intervenuto il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, confessando che la data di scadenza di ottobre per gli stadi di Euro 32 potrebbe slittare. La vicenda riguarda da vicino anche Palermo, una delle città candidate per ospitare la competizione.

«E’ un’ipotesi che possa slittare quella deadline – ha spiegato Malagò -. Sentiamo quotidianamente l’Uefa e i rapporti sono idilliaci. Abbiamo rispettato il primo traguardo e ora gli uffici lavorano sulle seconde valutazioni. Oggi siamo a 14 settembre, magari da qui al 30 qualche considerazione potrà esserci»


E a proposito del caso del suo mancato tesseramento Figc: «Io sono assolutamente sereno, sono un signore abituato da molti anni ad avere qualcuno che vuole sovvertire le dinamiche di consenso popolare. Non è la prima volta: c’è stato un chiaro tentativo di andare al commissariamento e non si poteva fare, poi gli ostacoli del pantouflage e ora c’è questa nuova puntata….C’è una precisa logica dietro tutto questo, ma io resto sereno».

 

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