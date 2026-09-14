Mantova, Modesto: «Bello essere al primo posto, è frutto di lavoro e dedizione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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In seguito al match vinto contro la Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni l’allenatore del Mantova, Francesco Modesto, che ha commentato il grande inizio di stagione della sua squadra, che dopo quattro giornate di campionato di trova al primo posto a pari punti con il Palermo.

«È stata una bella vittoria – ha dichiarato Modesto -. La gente apprezza lo sforzo di un gruppo che è un piacere veder giocare. Il primo tempo è stato contratto, pur tenendo molto palla negli ultimi metri»


Il tecnico ha poi aggiunto: «Abbiamo condotto bene la partita, pur concedendo un rigore. Le gare si decidono sugli episodi, ma siamo andati meritatamente in vantaggio, poi c’è stata la parentesi del rigore. I cambi, però, ci hanno dato una grande mano. Chi è entrato nella ripresa ha offerto un contributo fondamentale»

E sul primo posto in classifica a pari punto con il Palermo: «È bello essere lì in alto: nessuno ci ha regalato nulla, i punti sono il frutto di lavoro e dedizione. So quanto i ragazzi si impegnano e quanto siano professionali, ma siamo solo alla quarta giornata e il cammino è ancora lungo. Arriveranno inevitabilmente momenti complessi, ed è lì che dovremo fare un ulteriore salto di qualità, senza mai abbassare la guardia»

Infine, Modesto fa il punto sulle ambizioni della sua squadra: «L’entusiasmo che si è creato è bellissimo, ma dopo ogni incontro bisogna resettare e pensare a migliorarsi. Tanti ragazzi hanno ancora ampi margini di crescita e devono conoscersi meglio. Ora ci godiamo il successo, poi penseremo al Pisa. Sarà un’altra sfidante impegnativa, del resto in Serie B non esistono partite facili»

 

 

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