Caso Maldini, arriva la nota del Cagliari: “Tutti i test negativi”

Il Cagliari Calcio interviene ufficialmente sulla vicenda che ha coinvolto Daniel Maldini nelle ultime ore. Il club rossoblù ha comunicato che il trequartista è stato sottoposto a controlli tossicologici in seguito un grave incidente stradale a Milano alla guida della sua Porsche Carrera ieri mattina e alle notizie emerse a mezzo stampa di una sua positività a sostanze stupefacenti.

L’esito degli accertamenti è stato negativo. A comunicarlo è stata la stessa società attraverso una nota ufficiale, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla situazione e dichiarando che il calciatore farà regolarmente parte all’allenamento pomeridiano con la squadra.





Questo il comunicato del club:

Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra.