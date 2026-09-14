Caso Maldini, arriva la nota del Cagliari: “Tutti i test negativi”

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Il Cagliari Calcio interviene ufficialmente sulla vicenda che ha coinvolto Daniel Maldini nelle ultime ore. Il club rossoblù ha comunicato che il trequartista è stato sottoposto a controlli tossicologici in seguito un grave incidente stradale a Milano alla guida della sua Porsche Carrera ieri mattina e alle notizie emerse a mezzo stampa di una sua positività a sostanze stupefacenti.

L’esito degli accertamenti è stato negativo. A comunicarlo è stata la stessa società attraverso una nota ufficiale, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla situazione e dichiarando che il calciatore farà regolarmente parte all’allenamento pomeridiano con la squadra.


Questo il comunicato del club:

Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra.

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Il pareggio tra Avellino e Palermo continua a far discutere anche sui social. Protagonista, questa volta, Armando Izzo, difensore e capitano della formazione irpina, che su Instagram ha risposto duramente ad alcuni commenti arrivati sotto un suo post dopo l’1-1 del Partenio-Lombardi. Izzo aveva pubblicato un messaggio rivolto all’ambiente biancoverde dopo la sfida contro i rosanero: «C’è rammarico per non aver vinto ma domenica ci aspetta l’ultima battaglia prima della sosta, restiamo connessi perché la prossima è sempre la più importante». La risposta di Izzo a un tifoso del Palermo Tra i commenti è arrivato quello di un utente che ha attaccato Filippo Inzaghi e chiamato in causa direttamente il difensore dell’Avellino: «Inzaghi scarso, sei proprio un clown. L’attore comico dovevi fare perché stai cercando ancora Johnsen e già tanto che vi salvate». La replica di Izzo non si è fatta attendere ed è stata particolarmente dura: «Il problema vostro è che siete il cazzo di noi napoletani, state da tre anni per salire e non salite mai, scarso come il tuo allenatore ed il tuo direttore». Il botta e risposta è poi proseguito, con lo stesso utente che ha replicato: «Non hai vinto nulla. Pippo ha vinto tutto, tu invece forse quest’anno il premio per attore comico». Izzo risponde anche a un altro commento Non è stato l’unico scambio acceso. Un altro profilo ha scritto rivolgendosi al calciatore: «Sei tutto social, in campo neanche ti reggi in piedi. Se fossi un tifoso dell’Avellino ti schiferei, sei tutto social, nullo in campo». Anche in questo caso Izzo ha risposto direttamente: «Ma come nullo, anno scorso 4 gol 3 assist, gennaio ero in A con il Monza. Ti ho fatto goal ma che vedi, quelli che ti fa comodo ritardato». Una serie di risposte destinate inevitabilmente a far discutere dopo una partita già particolarmente sentita. Sul terreno di gioco Avellino e Palermo si erano divise la posta con il risultato di 1-1, con Cheddira a portare avanti gli irpini e Johnsen a firmare poco dopo il pareggio rosanero.

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