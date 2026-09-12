Serie A: termina 1-1 tra Genoa e Frosinone. La classifica aggiornata

Si dividono la posta Genoa e Frosinone, nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Un incontro combattuto, con un gol per tempo e dove nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete dei tre punti.

Inizia l’incontro ed i rossoblù trovano subito il gol del vantaggio con Baldanzi, ma il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco. Al 14′ a sbloccare il risultato sono allora i ciociari con Kvernadze che, servito da Schmid nei pressi dell’area di rigore avversaria, si libera di Marcandalli e con il destro secco infila in porta alle spalle di Bijlow.





I padroni di casa provano al reazione, andando vicini al gol del pari: nuovamente Baldanzi arriva a tu per tu con Palmisani, libera il mancino ma l’estremo difensore avversario devia sul fondo. Nel finale di tempo la formazione di De Rossi ha una grande occasione dagli 11 metri per riportare il risultato in equilibrio: dal dischetto va Colombo che però calcia fuori.

Nella ripresa il grifone parte con grinta, riuscendo a trovare al 50′ il gol del pareggio: Vasquez attacca il primo palo e con il destro al volo infila in porta su cross dalla bandierina di Sow. Al 65′ il Frosinone prova a riportarsi in vantaggio con un destro di contro alzo di Kvernadze da posizione ravvicinata, ma Bijlow è bravissimo e para.

Nel finale entrambe le squadre cercano il guizzo vincente per portare a casa i tre punti, ma devono accontentarsi del pareggio. Gli uomini di Alvini salgono cosi a quota 7 punti in classifica, arriva invece il primo punto in campionato per il Genoa.

LA CLASSIFICA

Roma — 9 punti

Inter — 9 punti

Lazio — 9 punti

Como — 7 punti

Milan — 7 punti

Juventus — 7 punti

Frosinone — 7 punti

Atalanta — 6 punti

Cagliari — 6 punti

Udinese — 4 punti

Sassuolo — 4 punti

Napoli — 3 punti

Torino — 3 punti

Lecce — 3 punti

Fiorentina — 3 punti

Bologna — 1 punto

Parma — 1 punto

Monza — 1 punto

Genoa — 1 punto

Venezia – 0 punti