Serie B: il Padova supera 1-0 l’Ascoli, pari tra Sudtirol e Modena. I risultati finali e la classifica aggiornata

Si concludono i match del pomeriggio di Serie BKT. Porta a casa i tre punti il Padpva, che si impone per 1-0 nel match casalingo contro l’Ascoli e si porta Decide l’incontro per i biancoscudati la rete nella ripresa di Galazzi. Un punto a testa invece per Sudtirol e Modena: passano in vantaggio nel primo tempi i tirolesi con la rete al 35′ di Okoro, nella ripresa per i canarini risponde Ambrosino, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Pari anche tra Vicenza e Juve Stabia. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Sudtirol-Modena 1-1 (35′ Okoro; 88′ Ambrosino)





Padova-Ascoli 1-0 (63′ Galazzi)

Vicenza-Juve Stabia 1-1 (52′ Corazza; 78′ Di Nardo R)

LA CLASSIFICA

Palermo — 9 punti Südtirol — 8 punti Mantova — 7 punti Ascoli — 7 punti Padova — 7 punti Modena — 7 punti Arezzo — 6 punti Avellino — 6 punti Pisa — 6 punti Empoli — 6 punti Cesena — 5 punti L.R. Vicenza — 5 punti Benevento — 4 punti Entella — 4 punti Verona — 4 punti Cremonese — 3 punti Juve Stabia — 2 punti Carrarese — 1 punto Sampdoria — 1 punto Catanzaro – 0 punti