Serie B: il Padova supera 1-0 l’Ascoli, pari tra Sudtirol e Modena. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
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Si concludono i match del pomeriggio di Serie BKT. Porta a casa i tre punti il Padpva, che si impone per 1-0 nel match casalingo contro l’Ascoli e si porta Decide l’incontro per i biancoscudati la rete nella ripresa di Galazzi. Un punto a testa invece per Sudtirol e Modena: passano in vantaggio nel primo tempi i tirolesi con la rete al 35′ di Okoro, nella ripresa per i canarini risponde Ambrosino, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Pari anche tra Vicenza e Juve Stabia. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Sudtirol-Modena 1-1 (35′ Okoro; 88′ Ambrosino)


Padova-Ascoli 1-0 (63′ Galazzi)

Vicenza-Juve Stabia 1-1 (52′ Corazza; 78′ Di Nardo R)

LA CLASSIFICA 

Palermo — 9 punti

Südtirol — 8 punti

Mantova — 7 punti

Ascoli — 7 punti

Padova — 7 punti

Modena — 7 punti

Arezzo — 6 punti

Avellino — 6 punti

Pisa — 6 punti

Empoli — 6 punti

Cesena — 5 punti

L.R. Vicenza — 5 punti

Benevento — 4 punti

Entella — 4 punti

Verona — 4 punti

Cremonese — 3 punti

Juve Stabia — 2 punti

Carrarese — 1 punto

Sampdoria — 1 punto

Catanzaro – 0 punti

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