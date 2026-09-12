Criniti: «Palermo di un altro pianeta, ma se Inzaghi non conquista la A le colpe saranno prima di tutto sue»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot 2026-09-12 090154

Antonio Criniti, ex attaccante che ha indossato le maglie di Avellino e Palermo, presenta la sfida del Partenio-Lombardi. Intervistato da Il Mattino di Avellino, l’ex calciatore ha parlato del momento dei biancoverdi, della suggestione James Rodriguez, dei singoli a disposizione di Alessandro Nesta e soprattutto del confronto con la formazione rosanero.

Partendo dalla trattativa sfumata per James Rodriguez, Criniti ha spiegato a Il Mattino di Avellino: «Ha fatto sognare i tifosi e dato conferma della solidità, della ambizione e della forza del club di Angelo D’Agostino: ora non bisogna pensare a quello che poteva essere e non è stato se fosse arrivato il numero 10 colombiano, ma solo concentrarsi sul campo. Avellino da tempo non era al centro di un progetto così serio e duraturo: dopo Napoli resta la piazza più importante e prestigiosa di tutta la Campania».


Positivo anche il giudizio sulla squadra allenata da Nesta: «Ho visto tutte e tre le gare e devo dire che al di là dello scivolone con l’Arezzo, forse c’è stata una sottovalutazione inconscia, l’Avellino mi è piaciuto. Ha meritato nettamente con il Vicenza, a Modena ha sofferto ma è rimasto compatto, solido, non ha preso quei gol che l’anno scorso di questi tempi si beccavano con facilità, segno di una mentalità vincente, di un gruppo che è maturato ed è stato migliorato sicuramente».

Nell’intervista concessa a Il Mattino di Avellino, Criniti si è poi soffermato su Raffaele Russo: «Mi assomiglia molto ed ho notato che ha avuto una crescita esponenziale. All’esordio in B non mi aveva convinto, poi con Ballardini ha avuto una maturazione che sta proseguendo. Deve essere libero di agire come trequartista o seconda punta al fianco di Favilli, altro elemento che mi sta meravigliando, ed è micidiale quando parte palla al piede. In un calcio fatto da giocatori che sembrano adoni lui è un brevilineo che ha un cambio di passo incredibile: quando parte non si ferma più e lascia di sasso tutti gli avversari. Mi piace tantissimo. Apprezzo molto anche Palumbo che da regista o mezzala è fenomenale».

Poi il passaggio sul Palermo e su Filippo Inzaghi. L’ex attaccante non nasconde la forza della formazione rosanero, ma mette pressione al tecnico: «Se è lì merita senza dubbio, però nella scorsa stagione ha commesso diversi errori ed in questa se non dovesse conquistare la A, ha una rosa da oltre venti milioni di euro, le colpe saranno prima di tutte sue, non ho dubbi su questo».

A Il Mattino di Avellino, Criniti ha quindi analizzato direttamente la partita del Partenio-Lombardi: «Che sfida sarà quella del Partenio Lombardi? Non penso particolarmente bella: anche se siamo all’inizio i punti in palio pesano già tanto. Il Palermo deve tenersi stretta la vetta, l’Avellino vuole continuità e mantenere alto l’entusiasmo. La differenza la farà l’approccio ma anche la concentrazione e la capacità di commettere pochi errori. Credo che i rosanero, insieme alla Cremonese di Pecchia, vero esperto di questa categoria, saranno tra le prime della classe mentre l’Avellino può essere l’outsider capace di creare problemi a tutti».

Infine, un pensiero ai sostenitori biancoverdi: «Quelli di oggi non sono certo quelli che seguivano il mio Avellino anche se alcuni, vedi Mario Dell’Anno, sono ancora lì. Il pubblico è più maturo, anche se i criticoni a prescindere non sono ancora spariti. A loro la squadra di Nesta darà risposte pesanti e convincenti, ne sono sicuro».

Altre notizie

Screenshot 2026-09-12 083728

Il Mattino: “Avellino, testa al Palermo. Nesta prepara la trappola per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot 2026-09-12 081457

Repubblica Palermo: “Mazzitelli, esperienza e carisma per Inzaghi: un colpo che guarda a gennaio”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
palermo sampdoria 3-1 (99) palumbo bani cassandro

Avellino-Palermo, i bookmaker puntano sui rosanero. Le quote

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (72) pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Nuova missione Pohjanpalo, caccia al gol in trasferta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (57) vavassori inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, trequarti spuntata. Vavassori diventa intoccabile”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
IMG-20260911-WA0102

Giornale di Sicilia: “Mazzitelli già in città, sulla maglia avrà il 36”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot 2026-09-12 063633

Benevento, notte perfetta: tris al Verona e prima vittoria. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
e0114f8606

Arezzo, colpo nel derby: Empoli ko al Castellani. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
a0ff729871

Disastro Pisa, l’Entella cala il poker e domina all’Arena. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
palermo empoli 3-2 (89) gyasi

Corriere dello Sport: “Avellino-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in tv”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (13) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, ad Avellino per sfatare il tabù: mai quattro vittorie nelle prime quattro”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
palermo bari serie b 2-0 (137) osti

Corriere dello Sport: “Mazzitelli, colpo per il futuro. Il Palermo non cambia le liste”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-12 090154

Criniti: «Palermo di un altro pianeta, ma se Inzaghi non conquista la A le colpe saranno prima di tutto sue»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot 2026-09-12 083728

Il Mattino: “Avellino, testa al Palermo. Nesta prepara la trappola per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot 2026-09-12 081457

Repubblica Palermo: “Mazzitelli, esperienza e carisma per Inzaghi: un colpo che guarda a gennaio”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
palermo sampdoria 3-1 (99) palumbo bani cassandro

Avellino-Palermo, i bookmaker puntano sui rosanero. Le quote

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (72) pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Nuova missione Pohjanpalo, caccia al gol in trasferta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026