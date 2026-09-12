Giornale di Sicilia: “Palermo, trequarti spuntata. Vavassori diventa intoccabile”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (57) vavassori inzaghi

Due assenze pesanti, ma nessuna intenzione di stravolgere un impianto che ha accompagnato il Palermo nel brillante avvio di stagione. In vista della trasferta di Avellino, Filippo Inzaghi deve fare i conti con i forfait di Strefezza ed Hernani, ma dovrebbe andare avanti con il 4-2-3-1. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, a beneficiare soprattutto dell’assenza dell’esterno sarà Vavassori, destinato ad acquisire ancora maggiore importanza nelle rotazioni offensive.

Il classe 2005 è candidato a completare la trequarti insieme ad Antonio Palumbo e Johnsen, alle spalle del riferimento offensivo Pohjanpalo. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come Vavassori arrivi all’appuntamento dopo il gol realizzato contro il Lecce in Coppa Italia e le positive prestazioni offerte in campionato. La gara del Partenio può quindi trasformarsi in un altro passaggio importante nel suo percorso di crescita all’interno del gruppo.


Inzaghi non sembra intenzionato a modificare gli equilibri tattici. L’obiettivo è cambiare gli interpreti senza rinunciare a un sistema ormai consolidato. Tra i pali ci sarà Perin, mentre Bani e Ceccaroni dovrebbero formare la coppia centrale. Sulla destra resta aperto il ballottaggio tra Pierozzi e Cassandro, con Augello confermato sulla corsia mancina.

A centrocampo dovrebbero essere ancora Ranocchia e Segre a garantire equilibrio, intensità e qualità nella costruzione. Davanti, Pohjanpalo sarà il terminale offensivo, con Palumbo centrale, Johnsen a sinistra e Vavassori sulla destra.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, anche l’assenza di Hernani dovrebbe essere assorbita senza ricorrere a un cambio di modulo. Il brasiliano garantisce esperienza e qualità nella zona centrale, ma la presenza di Palumbo consente a Inzaghi di mantenere una soluzione già sperimentata.

La trasferta di Avellino diventa così anche un esame sulla profondità dell’organico. Strefezza ed Hernani occupano posizioni importanti nelle gerarchie, ma il Palermo vuole dimostrare di poter conservare identità e rendimento anche quando deve fronteggiare qualche defezione.

Per Vavassori, soprattutto, si apre un’occasione importante. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia evidenzia come il giovane possa sfruttare questo periodo per confermare quanto mostrato nelle prime settimane e mettere Inzaghi davanti a una scelta in più anche quando Strefezza tornerà disponibile.

Al Partenio il Palermo potrebbe inoltre ripartire da nove elementi della passata stagione, con Vavassori prima novità e Perin seconda. Cambiano dunque alcuni protagonisti, ma non l’identità della squadra: l’obiettivo resta dare continuità all’avvio di stagione senza permettere alle assenze di modificare la strada intrapresa.

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