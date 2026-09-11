Pedullà: “Palermo, Mazzitelli inseguito da oltre un anno e mezzo: ora arriva a parametro zero”
Il Palermo seguiva Luca Mazzitelli da molto prima dell’operazione conclusa nelle ultime ore. A svelare un retroscena sull’interesse dei rosanero per il centrocampista è Alfredo Pedullà, intervenuto attraverso il proprio profilo X.
Secondo il giornalista, infatti, il nome di Mazzitelli era già finito nel mirino del Palermo ai tempi dell’operazione che portò Joel Pohjanpalo in rosanero.
«Il Palermo inseguiva Mazzitelli fin dall’operazione Pohjanpalo di oltre un anno e mezzo fa. E ora lo prende a parametro zero», scrive Pedullà.
Il giornalista ha inoltre rilanciato un suo precedente aggiornamento nel quale spiegava come, dopo Pohjanpalo, il Palermo continuasse a lavorare per Mazzitelli con l’obiettivo di anticipare la concorrenza.
Un interesse di lunga data, dunque, che adesso si è trasformato nell’arrivo del centrocampista in rosanero a parametro zero.