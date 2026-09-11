Corriere dello Sport: “Avellino-Palermo, le probabili formazioni: Nesta con Cheddira, Inzaghi punta su Palumbo e Vavassori”

Si avvicina Avellino-Palermo, con Alessandro Nesta e Filippo Inzaghi alle prese con diverse assenze e gli ultimi dubbi di formazione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i padroni di casa dovranno rinunciare a Simic e Favilli, mentre tra i rosanero saranno assenti per problemi muscolari Hernani e Strefezza.

Avellino, Venturi e Cheddira dal primo minuto





Nesta proverà a recuperare Palmiero, anche se al momento viene considerato difficile un suo rientro in squadra. Le certezze riguardano invece Venturi e Cheddira, destinati a partire titolari.

Il Corriere dello Sport ipotizza un Avellino disposto con il 3-5-2, con Russo al fianco di Cheddira nel reparto offensivo.

Probabile formazione Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Sounas, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira.

A disposizione: Iannarilli, Sassi, Cancellotti, Di Bitonto, Sala, Faticanti, Di Maggio, Di Paolo, Adamo, Berenbruch, Pandolfi, Biasci.

Allenatore: Nesta.

Palermo, Palumbo e Vavassori pronti

Inzaghi deve invece ridisegnare la trequarti a causa delle assenze di Hernani e Strefezza. I principali candidati alla sostituzione sono Antonio Palumbo e Vavassori. Sulla fascia destra rimane comunque aperta anche l’opzione Gyasi.

Da valutare inoltre Peda, che ieri ha svolto lavoro differenziato ed è indicato in dubbio.

Il Corriere dello Sport conferma il 4-2-3-1: davanti a Perin, linea difensiva composta da Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello. Segre e Ranocchia in mediana, mentre Vavassori, Palumbo e Johnsen dovrebbero agire alle spalle di Pohjanpalo.

Probabile formazione Palermo (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

A disposizione: Fortin, Nespola, Cassandro, Peda, Magnani, Barba, Bozzolan, Gomes, Estevez, Gyasi, Gabrielloni.

Allenatore: F. Inzaghi.