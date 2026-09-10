Il Mattino: “Avellino-Palermo, sfida ad alta tensione: Favilli prova il recupero, Strefezza quasi certamente out”

Il caldo cambia i programmi di Avellino-Palermo, mentre Alessandro Nesta e Filippo Inzaghi devono fare i conti con i rispettivi problemi di infermeria. Il big match della quarta giornata di Serie B è stato infatti spostato dalle 15 alle 17.15. A fare il punto è Marco Ingino su Il Mattino, che si sofferma anche sul confronto tra i due allenatori, amici ed ex compagni al Milan ma avversari domenica al Partenio-Lombardi.

La decisione sull’orario arriva dopo quanto accaduto nell’ultimo turno sul sintetico di Castellammare, dove Rosen Bozhinov, difensore del Pisa, si era accasciato al 41′ del primo tempo per disidratazione. Il presidente della Lega B Paolo Bedini ha annunciato: «Le gare della prossima giornata previste sui sintetici, superfici più sensibili al caldo, non si giocheranno più alle 15:00».





Da qui lo spostamento d’ufficio di Avellino-Palermo alle 17.15, nonostante per domenica siano previste temperature più basse al Partenio.

Doveri arbitra Avellino-Palermo

A sottolineare l’importanza dell’incontro c’è anche la designazione dell’internazionale Daniele Doveri, della sezione di Roma 1. Come riporta Il Mattino, sarà la sua prima partita al Partenio-Lombardi e la prima con l’Avellino.

Sono invece 19 i precedenti con il Palermo: 4 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte per i rosanero.

Favilli prova a recuperare, Simic fuori

Sul campo, Nesta guarda soprattutto all’infermeria. Andrea Favilli potrebbe ancora recuperare per la sfida contro il Palermo. L’attaccante, alle prese con un sovraccarico funzionale al bicipite femorale sinistro accusato a Modena, ha iniziato a correre lentamente alternando il lavoro alle terapie e ai massaggi.

Secondo Marco Ingino, da oggi potrebbe aumentare gradualmente i ritmi con il via libera dello staff medico.

Qualche speranza anche per Luca Palmiero, che avverte sempre meno fastidio al ginocchio e potrebbe rientrare in gruppo nel fine settimana.

Diversa la situazione di Lorenco Simic: gli esami hanno evidenziato una lesione di media entità al muscolo soleo sinistro e il difensore è fuori dai giochi. Lo stop potrebbe protrarsi fino alla sosta.

Palermo, Hernani fuori e Strefezza verso il forfait

Problemi anche per Inzaghi. Secondo quanto riferisce Il Mattino, Hernani jr non sarà disponibile, mentre viene considerata molto difficile anche la presenza di Gabriel Strefezza.

Quest’ultimo, però, ha lasciato aperto uno spiraglio parlando delle proprie condizioni: «Sto già recuperando. Contro la Sampdoria ho avvertito una contrattura ma insieme allo staff medico stiamo monitorando la situazione».

Entrambi gli allenatori arriveranno quindi alla vigilia con alcune situazioni da valutare.

Nesta-Inzaghi, amici contro al Partenio

La partita metterà nuovamente di fronte Alessandro Nesta e Filippo Inzaghi, compagni al Milan dal 2002/03 al 2011/12. Da allenatori, però, il bilancio dei precedenti è completamente favorevole a Inzaghi.

Il primo confronto risale al 3 giugno 2018, quando il Venezia di Inzaghi superò 3-0 il Perugia di Nesta nel preliminare playoff. Gli altri due arrivarono nel 2019/20, con Inzaghi al Benevento e Nesta al Frosinone: 1-0 al Vigorito e 3-2 allo Stirpe.

Tre confronti, dunque, e altrettanti successi di Inzaghi.

Da calciatori hanno invece condiviso una lunga storia di successi al Milan e in Nazionale, fino al Mondiale del 2006 conquistato insieme con l’Italia. Domenica l’amicizia resterà fuori dal campo: Avellino e Palermo si giocano punti pesanti in una delle sfide più attese della quarta giornata.