Giornale di Sicilia: “Palermo, emergenza sulle fasce: senza Strefezza la coperta si accorcia. Inzaghi studia nuove soluzioni”

La vittoria contro la Sampdoria ha regalato al Palermo la vetta solitaria della Serie B, ma ha lasciato in eredità alcuni problemi che Filippo Inzaghi dovrà risolvere già in vista della difficile trasferta di Avellino. Gli infortuni di Hernani e Gabriel Strefezza riducono infatti le possibilità di scelta, soprattutto nel reparto offensivo. A fare il punto è Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Per sostituire Hernani la soluzione appare più immediata. Antonio Palumbo attraversa un ottimo momento e rappresenta l’alternativa naturale all’ex Monza. Più complessa, invece, è la situazione sulla fascia destra, dove l’assenza di Strefezza rischia di accorciare sensibilmente le rotazioni.





Vavassori verso una maglia, resta Gyasi

Secondo quanto scrive Orifici sul Giornale di Sicilia, contro l’Avellino potrebbe essere Vavassori a prendere il posto di Strefezza. Con Johnsen impiegato sulla corsia opposta, in panchina rimarrebbe praticamente il solo Gyasi come alternativa per le fasce offensive.

Quest’ultimo, finora, ha raccolto appena 36 minuti. Una situazione che potrebbe indurre Inzaghi a valutare durante gli allenamenti sia interpreti differenti sia una modifica temporanea dell’assetto tattico.

Ipotesi 4-3-3 con Estevez

Una delle possibilità analizzate da Salvatore Orifici riguarda il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3. In questo caso aumenterebbero le possibilità di vedere Estevez dall’inizio.

L’argentino potrebbe sistemarsi davanti alla difesa, con Ranocchia e Segre nel ruolo di mezzali, una soluzione già sperimentata durante uno scorcio della trasferta di Arezzo.

Inzaghi potrebbe così modificare gli equilibri della squadra per fronteggiare le assenze senza rinunciare alla qualità in mezzo al campo.

Anche Pierozzi può diventare una soluzione offensiva

C’è poi un’altra strada. Qualora il tecnico volesse mantenere un’alternativa sulle corsie offensive, Pierozzi sarebbe, secondo il Giornale di Sicilia, il principale candidato ad essere adattato in una posizione più avanzata in caso di necessità.

Saranno gli allenamenti che precedono la gara a chiarire le intenzioni di Inzaghi. La certezza è che ad Avellino il tecnico avrà meno possibilità di rotazione, soprattutto nel reparto avanzato, e dovrà trovare nuove soluzioni per mantenere anche quella capacità di incidere attraverso i cambi che ha rappresentato una delle armi del Palermo nelle ultime partite.