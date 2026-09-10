Corriere dello Sport: “Palermo, Barresi entra in Figc: nominato nel consiglio direttivo del Settore Tecnico”
Importante riconoscimento per il Palermo e per Francesco Barresi. Come riportato dal Corriere dello Sport, il direttore operativo della società rosanero è stato nominato nel consiglio direttivo del Settore Tecnico federale.
La nomina è arrivata ieri nell’ambito dell’Assemblea di Lega. Barresi farà parte dell’organismo della Figc in qualità di rappresentante per la Serie B.
Una designazione accolta con soddisfazione in casa Palermo e che porta un dirigente del club rosanero all’interno del consiglio direttivo del Settore Tecnico federale.