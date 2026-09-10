Padova, Bianchi: «Col Palermo speriamo che i nostri tifosi possano andare al Barbera»

La prossima trasferta contro il Palermo è già al centro dell’attenzione in casa Padova. Alessandra Bianchi, amministratore delegato del club biancoscudato, intervenuta martedì sera alla cena del Club Amissi, ha espresso l’auspicio che ai sostenitori veneti venga consentito di raggiungere il Renzo Barbera.

«Ci auguriamo vivamente che nella partita col Palermo, la prossima trasferta, possa essere consentito ai nostri tifosi di andare al Barbera, considerato che c’è un gemellaggio storico», ha dichiarato Bianchi.





L’ad del Padova ha allargato il discorso anche agli altri appuntamenti della squadra: «Sabato con l’Ascoli, inoltre, non ci saranno problemi, vista la vicinanza delle due tifoserie. Per cui ci auguriamo di poter vivere le prossime trasferte con la nostra tifoseria al seguito».

Bianchi ha comunque mostrato consapevolezza rispetto alle disposizioni che regolano gli spostamenti dei sostenitori: «Sappiamo quali sono le regole del gioco, ma confidiamo che la situazione volga verso il bello».

Bianchi sulla capienza dello stadio

Nel corso dell’intervento, l’amministratore delegato ha parlato anche dell’eventualità di aumentare la capienza dell’impianto del Padova.

«Abbiamo chiuso la questione Sky Box, che ci ha impegnato duramente nelle ultime settimane e in cui abbiamo messo tante risorse. Adesso valuteremo l’andamento del campionato, le richieste che arriveranno per venire allo stadio e poi valuteremo».

Per il momento, dunque, nessuna decisione definitiva sull’aumento della capienza. Sul fronte trasferte, invece, l’auspicio espresso dal club è chiaro: poter contare sui propri sostenitori anche al Barbera contro il Palermo, nel segno dello storico gemellaggio tra le due tifoserie.