Sampdoria, UFFICIALE: Riccio ceduto al Pogon Szczecin

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
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Si separano le strade di Alessandro Pio Riccio e la Sampdoria. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club blucerchiato ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo al Pogon Szczecin del difensore classe 2002, che è pronto per una nuova avventura nel campionato polacco.

Questo il comunicato del club:


“L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al M.K.S. Pogoń Szczecin i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Pio Riccio”.

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