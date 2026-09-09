Cesena, novità inclusiva al Manuzzi: debutta l’audiodescrizione per tifosi ipovedenti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
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Importante novità in casa Cesena FC, che si prepara a rendere l’esperienza allo stadio ancora più inclusiva. In occasione della sfida contro la Cremonese, in programma sabato 12 settembre alle 19.30 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, debutterà “Connect Me Too”, un sistema di audiodescrizione pensato per tifosi ciechi e ipovedenti.

Il servizio, sviluppato da CMT Translations, permette di seguire la partita attraverso una cronaca audio professionale e in tempo reale, descrivendo non soltanto azioni, gol e risultato, ma anche gesti, movimenti dei calciatori, colori delle maglie, reazioni in panchina, atmosfera sugli spalti e coreografie.


Per usufruire del servizio sarà sufficiente scaricare gratuitamente l’app “Connect Me Too”, utilizzare auricolari o cuffie e inserire il codice fornito dal club. La piattaforma sfrutta la rete mobile 4G/5G per garantire una trasmissione senza ritardi.

«È una grande emozione poter offrire ai nostri tifosi ipovedenti la possibilità di vivere appieno la partita», ha dichiarato il direttore generale del Cesena Corrado Di Taranto. «È un piccolo, ma grande passo per fare sì che la nostra casa possa essere sempre più inclusiva».

Soddisfazione anche da parte di Tony D’Angelo, responsabile esecutivo del progetto per CMT Translations: «Il Cesena FC ha compiuto un passo fondamentale verso uno stadio senza barriere e una fruizione davvero universale della passione calcistica».

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