Vicenza, Zamuner: «In Serie B ogni minimo errore viene castigato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
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Il Vicenza ha raccolto quattro punti nelle prime tre giornate di Serie B, ma sono soprattutto i sette gol subiti a rappresentare il principale aspetto sul quale lavorare. Della situazione della squadra ha parlato il direttore sportivo Giorgio Zamuner, intervenuto a margine della conferenza stampa, come riportato da Biancorossi.net.

Il dirigente biancorosso ha ribadito la fiducia nella rosa costruita durante il mercato, pur riconoscendo la necessità di migliorare alcuni aspetti del gioco.


«Noi siamo convinti di aver allestito una buona squadra. Il dato che emerge da queste prime partite è che abbiamo subito tanti gol», ha dichiarato Zamuner.

Il ds ha poi sottolineato come le responsabilità non siano esclusivamente della difesa: «Quando si subiscono tanti gol o quando se ne fanno tanti non è perché subisce solo la difesa o segna solo l’attacco. Evidentemente in queste partite abbiamo concesso qualcosa in più».

Il campionato cadetto, secondo Zamuner, non concede margini di errore. «Siamo in Serie B e quindi ogni minimo errore viene castigato e quindi c’è ovviamente da registrare qualcosa».

Nonostante il dato sui gol incassati, il direttore sportivo mantiene comunque fiducia nel lavoro di Fabio Gallo e nella capacità della squadra di trovare il giusto equilibrio: «Le squadre di mister Gallo hanno sempre subito poco. Questo dato oggi è quello che chiaramente balza più all’occhio, però siamo convinti di avere una squadra che metterà a posto anche quel dato lì».

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