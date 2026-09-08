Arezzo, Mancuso si presenta: «Impatto positivo. In B quest’anno ci saranno moltissime sorprese»

Dopo il suo arrivo ad Arezzo durante gli ultimi giorni di mercato, si è presentato oggi in conferenza stampa il nuovo attaccante granata, Leonardo Mancuso. Il centravanti, ex Palermo, ha parlato del suo inserimento nel gruppo, facendo anche un analisi di cosa si aspetta di questa stagione in Serie B.

«Il mio impatto con Arezzo e con l’Arezzo è stato positivo – ha dichiarato il calciatore -. La partita di Verona invece non è andata al meglio ma quello che conta, per quanto mi riguarda, è inserirmi bene e in fretta nel gruppo»





Mancuso ha poi raccontato retroscena del suo arrivo in granata: «Negli ultimi mesi sapevo di dover cambiare squadra e l’opportunità è arrivata solo l’ultimo giorno di mercato. Nonostante sia un giocatore esperto, non è stato facile questo periodo. Ho aspettato l’Arezzo, sono felice che l’affare sia andato in porto. E’ un’altra tappa importante per me, vengo con fame e determinazione, sono carico»

Un commento inoltre sul campionato cadetto: «La B è storicamente un campionato in cui le cose cambiano in fretta. Ci sono squadre attrezzate che lotteranno per la A e poi ci saranno moltissime sorprese. Dopo tre giornate è presto per trarre conclusioni. L’Arezzo con l’entusiasmo della promozione può mantenere la categoria»

Infine, il centravanti rivela che cosa si aspetta da questa stagione in granata: «Vengo da due stagioni buone a Mantova, voglio dare prestazioni e gol all’Arezzo. Mi hanno presto per questo motivo. Sono un attaccante, posso fare più ruoli, sono a disposizione del mister»