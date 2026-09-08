Avellino, trattativa avanzata per James Rodriguez: accordo vicino

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Immagine

Colpo da sogno per l’Avellino? Il club irpino sarebbe in trattativa avanzata per portare in Serie B James Rodriguez, fuoriclasse colombiano ex Real Madrid e Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Marca, l’accordo tra il giocatore e la società biancoverde sarebbe vicino.

James Rodriguez è attualmente svincolato dopo la recente esperienza in MLS con il Montreal Impact e sta valutando la sua prossima destinazione. Nelle ultime ore, però, è emersa con forza la pista italiana, con l’Avellino che avrebbe intensificato i contatti per provare a regalarsi un giocatore dal curriculum internazionale.


Il colombiano, classe 1991, rappresenterebbe un’operazione clamorosa per il campionato cadetto. Dopo le esperienze con Real Madrid, Bayern Monaco, Monaco e Porto, oltre a una lunga carriera con la nazionale colombiana, James potrebbe dunque ripartire dalla Serie B italiana.

Altre notizie

Immagine

Catania, Insigne: «In C sarei venuto solo qui. Faremo tutto per esultare a fine campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
1228726135-kD2G-U32101332798249N1B-656x492@Corriere-Web-Sezioni

Benevento, Caldirola: «In Serie B vince chi sbaglia meno»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
images (1)

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: due calciatori fermati per un turno

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-08 110154

Palermo-Sampdoria, Branco contro l’arbitraggio: «Vogliamo un po’ di rispetto. Palumbo? Mancava l’espulsione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo reggiana (8) Nesta

Il Mattino: “Avellino, ansia Favilli e Simic verso il Palermo: oggi gli esami, Nesta spera nel recupero”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (26)

Il Secolo XIX: “Sampdoria, coraggio senza punti: il Palermo soffre ma vince 3-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
belotti

Tuttosport: “Belotti riparte dalla Serie B: accordo col Modena. Dodici anni fa trascinò il Palermo in A”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
799225906_1589625343178362_1994158959974126360_n

Entella, Corona rompe il ghiaccio: «Questo è l’inizio, spero di farne altri»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (74)

Repubblica Genova: “La Samp si arrende al Palermo. Troppi errori, Insigne non basta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (2) tifosi

Corriere dello Sport: “Trasferte vietate, è allarme: già 40 partite senza tifosi ospiti. Stop anche per Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-08 074041

Palermo-Sampdoria, Insigne: «Se guardi solo il risultato sembra che ci abbiano massacrato, ma non è così»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-07 234932

Palermo-Sampdoria, Corradi: «Il 3-1 è un risultato abbastanza bugiardo. Grande prestazione di intensità e carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026

Ultimissime

Immagine

Catania, Insigne: «In C sarei venuto solo qui. Faremo tutto per esultare a fine campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
1228726135-kD2G-U32101332798249N1B-656x492@Corriere-Web-Sezioni

Benevento, Caldirola: «In Serie B vince chi sbaglia meno»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Immagine

Avellino, trattativa avanzata per James Rodriguez: accordo vicino

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
images (1)

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: due calciatori fermati per un turno

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (8) pohjanpalo augello bani

Serie B, doppia multa al Palermo: 6 mila euro di sanzioni. Ammende anche per Avellino, Modena e Arezzo. Le decisioni del Giudice Sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026