Avellino, trattativa avanzata per James Rodriguez: accordo vicino

Colpo da sogno per l’Avellino? Il club irpino sarebbe in trattativa avanzata per portare in Serie B James Rodriguez, fuoriclasse colombiano ex Real Madrid e Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Marca, l’accordo tra il giocatore e la società biancoverde sarebbe vicino.

James Rodriguez è attualmente svincolato dopo la recente esperienza in MLS con il Montreal Impact e sta valutando la sua prossima destinazione. Nelle ultime ore, però, è emersa con forza la pista italiana, con l’Avellino che avrebbe intensificato i contatti per provare a regalarsi un giocatore dal curriculum internazionale.





Il colombiano, classe 1991, rappresenterebbe un’operazione clamorosa per il campionato cadetto. Dopo le esperienze con Real Madrid, Bayern Monaco, Monaco e Porto, oltre a una lunga carriera con la nazionale colombiana, James potrebbe dunque ripartire dalla Serie B italiana.