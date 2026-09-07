Palermo-Sampdoria, Corradi: «Il 3-1 è un risultato abbastanza bugiardo. Grande prestazione di intensità e carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
Screenshot 2026-09-07 234932

Bernardo Corradi, tecnico della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club genovese dopo la sconfitta per 3-1 contro il Palermo al Renzo Barbera. L’allenatore blucerchiato ha analizzato la gara partendo dal risultato, senza però nascondere gli aspetti positivi della prova offerta dalla sua squadra.

«Alla fine contano sempre i punti, è una partita che ci vede uscire sconfitti. Di aspetti positivi ce ne sono stati, al di là della prestazione che sotto molti aspetti è stata positiva. È stata una partita che alla fine ci siamo giocati».


Corradi si è soffermato anche sui numeri prodotti dalla Sampdoria e sulle occasioni costruite nel corso della sfida: «Se uno va a vedere i numeri, a volte lasciano il tempo che trovano, ma le occasioni le abbiamo avute, abbiamo avuto il possesso palla, abbiamo avuto occasioni. La differenza la fa sempre il fatto che poi, quando arrivi lì davanti, riesci a far gol».

Il tecnico blucerchiato individua quindi alcuni degli episodi che hanno indirizzato la partita: «Abbiamo preso il primo gol su un’attivazione di punizione per noi, quando addirittura eravamo in superiorità numerica. Queste sono cose sulle quali dobbiamo lavorare, dobbiamo stare attenti, al di là degli errori, anche quello fatto sul secondo gol».

Corradi non entra invece nel dettaglio dell’azione che ha portato alla terza rete del Palermo: «Il terzo non lo commento nemmeno perché secondo me quel giocatore forse non doveva stare nemmeno in campo, per quello che è successo durante la partita».

Nonostante il passivo, l’allenatore della Sampdoria difende la prestazione della sua squadra: «Fa male prendere tre gol e uscire con un 3-1, però secondo me il risultato è abbastanza bugiardo. Ripeto, mi porto a casa una grande prestazione di intensità e di carattere fatta dalla squadra».

Infine, Corradi ribadisce la necessità di aumentare ulteriormente il lavoro per trasformare le prestazioni in risultati: «L’ho detto altre volte: se fino adesso abbiamo lavorato 10 e non è bastato, da domani lavoreremo 12 e lavoreremo 15. Siamo lì per migliorare, per trasformare tutte le energie che mettiamo sul campo alla fine anche in qualche risultato positivo, perché poi i risultati aiutano».

Altre notizie

308284cf-d326-4176-b8bb-c9db60360730

Palermo-Sampdoria 3-1, gli highlights: Strefezza, Pohjanpalo e Palumbo fanno volare i rosanero in vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
Screenshot 2026-09-07 233615

Palermo-Sampdoria, Schifani esulta al Barbera: «Tre partite, tre vittorie, nove punti e Palermo da solo in testa»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
1c1858ab-7248-41fb-878a-a7cd761b1c15

Palermo-Sampdoria, Inzaghi: «Abbiamo alzato il tasso di personalità. Il primo posto? Da domani c’è da pedalare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
27f71f31-ec07-433a-9725-6c0f0e549352

Palermo-Sampdoria, Inzaghi: «Dal 2018 non assaporavamo la vetta. Preoccupato per Hernani e Strefezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
618d1679-c0c1-4be9-bdc3-761fcbf76c73

Palermo-Sampdoria, Corradi: «Resta l’amaro in bocca, siamo stati superiori in alcuni dettagli. Ma il pallone va messo dentro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
e5cc0cb5-0906-4478-bd3a-ed30bc0ff4eb

Palermo-Sampdoria, Palumbo: «Vittoria molto importante. Il mercato ha portato giocatori fortissimi per la categoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
1500fccd-763f-4f5d-889b-1f440332bd60

Serie B, il Palermo è padrone della vetta: 9 punti e primato solitario dopo il 3-1 alla Sampdoria

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
palermo sampdoria (6)

Palermo-Sampdoria, le pagelle: voti e giudizi dei rosanero dopo la sfida del Barbera

Rosario Di Stefano Settembre 7, 2026
106e8665-92d4-42f0-accc-9fd11b54d82e

Palermo-Sampdoria, oltre 33 mila al Barbera: 33.196 titoli emessi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
1a6b8a15-3c21-43ae-8996-1087e798b380

Palermo-Sampdoria, problema muscolare per Strefezza: fuori al 20’, entra Vavassori

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
266c44f0-7de2-44f7-bc3e-56eb9f87d773

Palermo-Sampdoria, la Curva Nord carica i rosanero: “Con l’elmetto in testa continuiamo a lottare, c’è un sogno da conquistare”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
056dd7ab-6ed7-4d5b-91c4-9fdf19488c18

Il Palermo guarda tutti dall’alto: Sampdoria battuta, rosanero in vetta

Katia Virzì Settembre 7, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-07 234932

Palermo-Sampdoria, Corradi: «Il 3-1 è un risultato abbastanza bugiardo. Grande prestazione di intensità e carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
308284cf-d326-4176-b8bb-c9db60360730

Palermo-Sampdoria 3-1, gli highlights: Strefezza, Pohjanpalo e Palumbo fanno volare i rosanero in vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
Screenshot 2026-09-07 233615

Palermo-Sampdoria, Schifani esulta al Barbera: «Tre partite, tre vittorie, nove punti e Palermo da solo in testa»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
1c1858ab-7248-41fb-878a-a7cd761b1c15

Palermo-Sampdoria, Inzaghi: «Abbiamo alzato il tasso di personalità. Il primo posto? Da domani c’è da pedalare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
27f71f31-ec07-433a-9725-6c0f0e549352

Palermo-Sampdoria, Inzaghi: «Dal 2018 non assaporavamo la vetta. Preoccupato per Hernani e Strefezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026