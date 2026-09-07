Palermo-Sampdoria, Schifani esulta al Barbera: «Tre partite, tre vittorie, nove punti e Palermo da solo in testa»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
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Anche Renato Schifani celebra la vittoria del Palermo sulla Sampdoria e il primato solitario dei rosanero in Serie B. Presente al Renzo Barbera, Schifani ha affidato ai social il proprio entusiasmo al termine della serata.

«Che emozione stasera al Barbera. Una bella vittoria, vissuta insieme a un pubblico straordinario che non ha mai smesso di spingere la squadra», ha scritto Schifani.


Nel messaggio spazio anche all’avvio perfetto del Palermo, che dopo tre giornate si ritrova da solo al comando della classifica con nove punti.

«Tre partite, tre vittorie, nove punti e Palermo da solo in testa alla Serie B. È ancora presto, certo, ma serate come questa fanno bene al cuore e fanno crescere il sogno».

Schifani ha infine concluso il post con un messaggio rivolto alla squadra: «Forza Palermo F.C.!».

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