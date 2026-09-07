Serie B, il Palermo è padrone della vetta: 9 punti e primato solitario dopo il 3-1 alla Sampdoria

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
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Il Palermo guarda tutti dall’alto. Il 3-1 rifilato alla Sampdoria al Renzo Barbera permette alla squadra di Filippo Inzaghi di chiudere la terza giornata con 9 punti su 9 e il primo posto solitario nella classifica di Serie B.

I rosanero sono l’unica formazione rimasta a punteggio pieno. Alle loro spalle, a 7 punti, ci sono Mantova, Südtirol e Ascoli. A quota 6 seguono Avellino, Pisa, Empoli e Modena, mentre il Cesena occupa la nona posizione con 5 punti.


Il successo sulla Sampdoria porta anche il bilancio del Palermo in campionato a 7 gol realizzati e 3 subiti nelle prime tre giornate.

Situazione opposta per la Sampdoria, che dopo il ko del Barbera resta ferma a un punto e occupa il penultimo posto. Chiude la graduatoria il Catanzaro, ancora a quota zero.

Classifica: Palermo 9; Mantova, Südtirol, Ascoli 7; Avellino, Pisa, Empoli, Modena 6; Cesena 5; Verona, Padova, L.R. Vicenza 4; Cremonese, Arezzo 3; Juve Stabia, Entella, Carrarese, Benevento, Sampdoria 1; Catanzaro 0.

Per il Palermo il prossimo banco di prova sarà in trasferta: domenica alle 15 Avellino-Palermo.

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