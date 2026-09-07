Palermo-Sampdoria, oltre 33 mila al Barbera: 33.196 titoli emessi
Grande risposta del pubblico rosanero per Palermo-Sampdoria. Sono 33.196 i titoli complessivamente emessi per la sfida del Renzo Barbera.
Nel dettaglio, sono stati staccati 16.196 biglietti, ai quali si aggiungono i 17.000 abbonamenti. Nessuna presenza nel settore ospiti, con 0 biglietti destinati ai sostenitori della Sampdoria.
Il totale arriva così a 33.196 titoli emessi, a conferma della grande cornice di pubblico per la sfida tra Palermo e Sampdoria.
I dati:
Biglietti: 16.196
Ospiti: 0
Abbonamenti: 17.000
Titoli emessi: 33.196