Palermo-Sampdoria, oltre 33 mila al Barbera: 33.196 titoli emessi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
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Grande risposta del pubblico rosanero per Palermo-Sampdoria. Sono 33.196 i titoli complessivamente emessi per la sfida del Renzo Barbera.

Nel dettaglio, sono stati staccati 16.196 biglietti, ai quali si aggiungono i 17.000 abbonamenti. Nessuna presenza nel settore ospiti, con 0 biglietti destinati ai sostenitori della Sampdoria.


Il totale arriva così a 33.196 titoli emessi, a conferma della grande cornice di pubblico per la sfida tra Palermo e Sampdoria.

I dati:

Biglietti: 16.196
Ospiti: 0
Abbonamenti: 17.000
Titoli emessi: 33.196

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