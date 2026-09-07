Palermo-Sampdoria, problema muscolare per Strefezza: fuori al 20’, entra Vavassori

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
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Problema per il Palermo nel corso del primo tempo della sfida contro la Sampdoria. Al 20’ Gabriel Strefezza è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un risentimento muscolare.

Al suo posto Filippo Inzaghi ha mandato in campo Dominic Vavassori.


Strefezza era stato protagonista dell’avvio di gara, realizzando il gol che ha portato in vantaggio i rosanero. Al momento della sostituzione, il Palermo conduce 1-0 sulla Sampdoria.

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