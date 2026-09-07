LIVE Serie B Palermo-Sampdoria 2-1

Termina 2-0 il primo tempo della sfida del Barbera tra Palermo e Sampdoria. Rosanero dominanti in questi primi 45′. A sbloccare il match di pensa Strefezza al 9′, ma al 21′ si fa male e viene sostituito da Vavassori. Il raddoppio arriva dai piedi del solito Pohjanpalo che raccoglie palla in mezzo alla difesa e spiazza il portiere avversario. La Sampdoria prova a reagire ma la difesa rosanero riesce a contenere bene.

Ecco la cronaca testuale del match:





SECONDO TEMPO

63′ – Gol Sampdoria. Insigne ribadisce in rete una traversa colpita da Tutino.

56′ – Un errore di Pierozzi stava per costare caro al Palermo: Tutino ne approfitta e calcia in porta, Perin si stende e la mette in angolo.

54′ – Cambio per la Sampdoria: Begic prende il posto di Sinani.

52′ – Manovra offensiva a centrocampo per accende lo stupore dei 33mila presenti: Palumbo passa a Johnsen con un tunnel, il numero 17 fa lo stesso passando a Segre dall’altra parte del campo. Il numero 8 rosanero, però entra in area ma non la passa bene.

50′ – Il Palermo guida le azioni di attacco. Il pubblico rumoreggia quando Cicconi sembra aver toccato in area con le mani, ma l’arbitro non è dello stesso avviso.

46′ – Riprende il match. Inzaghi effettua un cambio: dentro Palumbo per Hernani.

PRIMO TEMPO

45’+4′ Finisce il primo tempo.

45’+1′ Ci prova Henderson per la Sampdoria che arriva in area da posizione defilata e calcia, la palla finisce tra le braccia di Perin.

45′ assegnati 4′ di recupero

44′ La Sampdoria ci prova in tutti i modi a reagire al doppio svantaggio, il Palermo tiene bene la difesa e riesce a contenere gli avversari.

40′ Calcio d’angolo per la Sampdoria: Di Pardo e Gartenmann mettono in atto uno schema ma non porta a nulla.

35′ Calcio di punizione per la Sampdoria: Insigne alla battuta la mette in mezzo ma il suo tiro finisce sul fondo.

33′ GOOOOOL PALERMO!! Pohjanpalo raccoglie in mezzo all’area e la mette dentro. Rosanero avanti 2-0.

30′ – Johnsen riceve in attacco, a tu per tu con il portiere calcia ma Vindhal la blocca.

21′ Problemi muscolari per Strefezza, viene sostituito da Vavassori.

17′ Fallo a centrocampo, Segre atterrato da Henderson. Il numero 6 si becca giallo.

14′ Il Palermo galvanizzato dal vantaggio continua ad attaccare.

9′ GOOOOL PALERMO!!! Gabriel Strefezza la sblocca.

3′ La Sampdoria conquista il primo corner del match. Di Pardo dalla bandierina la mette in mezzo, la palla finisce a Henderson che calciatori ma la manda fuori.

1′ Pronti via inizia il match.

IL TABELLINO

PALERMO: Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Strefezza (Dal 22′ Vavassori) Hernani (Dal 46′ Palumbo), Johnsen; Pohjanpalo. A disposizione: Nespola, Fortin, Palumbo, Gomes, Vavassori, Gyasi, Estevez, Bozzolan, Cassandro, Barba, Magnani, Gabrielloni. Allenatore: Filippo Inzaghi.

SAMPDORIA: Vindahl; Cicconi, Delli Carri, Gartenmann, Di Pardo; Makoumbou, Henderson; Insigne, Verschaeren, Sinani (Dal 52′ Begic); Tutino. A disposizione: Krastev, Massolo, Begic, Ferrari, Abildgaard, Rodella, Mezzotero, Piermattei, Mondani. Allenatore: Bernardo Corradi.

ARBITRI: Matteo Marchetti di Ostia Lido, assistito da Luca Mondin e Federico Fontani. Quarto ufficiale Ermanno Feliciani, al VAR Manuel Volpi e all’AVAR Daniele Paterna.

MARCATORI: Strefezza 9′, Pohjanpalo 33′

NOTE: ammoniti Insigne, Henderson, Hernani.