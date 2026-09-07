Palermo-Sampdoria, la Curva Nord 12 prepara una coreografia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
palermo cremonese 2-3 (43) tifosi curva nord

Palermo-Sampdoria non sarà soltanto una sfida sul campo. In occasione del match, infatti, la Curva Nord del Barbera è pronta a regalare ai tifosi rosanero una nuova coreografia.

L’annuncio è arrivato direttamente attraverso i canali della Curva Nord 12, con un messaggio rivolto a tutti i sostenitori presenti questa sera allo stadio. Per permettere la buona riuscita dell’iniziativa, viene chiesto di non toccare né spostare il materiale presente sui singoli posti e di attendere sempre il segnale del “centro curva” prima di procedere.


Un invito anche al termine della partita: il materiale utilizzato per la coreografia dovrà essere riavvolto e lasciato negli appositi punti di raccolta predisposti alle uscite, senza abbandonarlo sugli spalti.

La Curva Nord si prepara dunque a colorare ancora una volta il Barbera, con l’obiettivo di creare un’atmosfera speciale e accompagnare il Palermo durante la sfida contro la Sampdoria. L’appuntamento è sugli spalti: il popolo rosanero è pronto a fare la sua parte.

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