Gazzetta dello Sport: “Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni: Hernani dal 1’, Verschaeren titolare”

Il Palermo va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. Questa sera alle 20.30 al Barbera i rosanero affrontano la Sampdoria e la Gazzetta dello Sport indica le possibili scelte di Filippo Inzaghi e Bernardo Corradi.

Palermo, Hernani sulla trequarti





Inzaghi dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Perin, protetto dalla linea composta da Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello.

A centrocampo tornano Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti la Gazzetta dello Sport indica Hernani dal primo minuto, con Strefezza a destra e Johnsen a sinistra. Il riferimento offensivo sarà Pohjanpalo.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Strefezza, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Fortin, Nespola, Magnani, Cassandro, Barba, Bozzolan, Gomes, Estevez, Gyasi, Vavassori, Gabrielloni.

Squalificati: Palumbo.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Joronen, Peda.

Sampdoria, Verschaeren a centrocampo

Corradi dovrebbe rispondere con il 4-3-3. In porta Vindahl, davanti al quale agiranno Cicconi, Delli Carri, Gartenmann e Di Pardo.

A centrocampo spazio a Makoumbou, Verschaeren e Henderson. In avanti il tridente indicato dalla Gazzetta è formato da Begic, Tutino e Sinani.

SAMPDORIA (4-3-3): Vindahl; Cicconi, Delli Carri, Gartenmann, Di Pardo; Makoumbou, Verschaeren, Henderson; Begic, Tutino, Sinani.

Allenatore: Corradi.

Panchina: Krastev, Massolo, Rodella, Ferrari, Mondani, Piermattei, Mezzotero, Abildgaard, Insigne.

Squalificati: Mbabu.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Esposito, Depaoli, Ravanelli, Sekulov, Lauritsen, Meijer, Karamoh, Diop.

Palermo-Sampdoria: arbitro e tv

La partita si giocherà oggi alle 20.30 al Barbera. Arbitrerà Marchetti, con Mondin e Fontani assistenti. Feliciani sarà il quarto uomo, mentre al Var ci sarà Volpi con Paterna Avar.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la gara sarà trasmessa su Dazn e LaB.