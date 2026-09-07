Gazzetta dello Sport: “Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni: Hernani dal 1’, Verschaeren titolare”
Il Palermo va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. Questa sera alle 20.30 al Barbera i rosanero affrontano la Sampdoria e la Gazzetta dello Sport indica le possibili scelte di Filippo Inzaghi e Bernardo Corradi.
Palermo, Hernani sulla trequarti
Inzaghi dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Perin, protetto dalla linea composta da Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello.
A centrocampo tornano Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti la Gazzetta dello Sport indica Hernani dal primo minuto, con Strefezza a destra e Johnsen a sinistra. Il riferimento offensivo sarà Pohjanpalo.
PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Strefezza, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
Panchina: Fortin, Nespola, Magnani, Cassandro, Barba, Bozzolan, Gomes, Estevez, Gyasi, Vavassori, Gabrielloni.
Squalificati: Palumbo.
Diffidati: nessuno.
Indisponibili: Joronen, Peda.
Sampdoria, Verschaeren a centrocampo
Corradi dovrebbe rispondere con il 4-3-3. In porta Vindahl, davanti al quale agiranno Cicconi, Delli Carri, Gartenmann e Di Pardo.
A centrocampo spazio a Makoumbou, Verschaeren e Henderson. In avanti il tridente indicato dalla Gazzetta è formato da Begic, Tutino e Sinani.
SAMPDORIA (4-3-3): Vindahl; Cicconi, Delli Carri, Gartenmann, Di Pardo; Makoumbou, Verschaeren, Henderson; Begic, Tutino, Sinani.
Allenatore: Corradi.
Panchina: Krastev, Massolo, Rodella, Ferrari, Mondani, Piermattei, Mezzotero, Abildgaard, Insigne.
Squalificati: Mbabu.
Diffidati: nessuno.
Indisponibili: Esposito, Depaoli, Ravanelli, Sekulov, Lauritsen, Meijer, Karamoh, Diop.
Palermo-Sampdoria: arbitro e tv
La partita si giocherà oggi alle 20.30 al Barbera. Arbitrerà Marchetti, con Mondin e Fontani assistenti. Feliciani sarà il quarto uomo, mentre al Var ci sarà Volpi con Paterna Avar.
Secondo la Gazzetta dello Sport, la gara sarà trasmessa su Dazn e LaB.