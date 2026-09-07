Gazzetta dello Sport: “Palermo, occasione primato: con la Samp Inzaghi può mettere il muso davanti a tutti”

Il Palermo ha davanti una grande opportunità. I risultati di ieri hanno aperto ai rosanero la possibilità di prendersi la vetta della classifica: battendo questa sera la Sampdoria davanti ai 31 mila del Barbera, la squadra di Filippo Inzaghi si ritroverebbe da sola davanti a tutte dopo tre giornate.

Come sottolinea Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, sarebbe naturalmente soltanto un primo traguardo volante, ma una quinta vittoria in altrettante partite ufficiali rappresenterebbe un altro segnale importante lanciato alla concorrenza.





«Da più di 60 anni il Palermo non partiva così – sottolinea Inzaghi -, poi sappiamo comunque dove dobbiamo migliorare».

Inzaghi: «Dobbiamo segnare un gol in più degli avversari»

Il riferimento del tecnico va soprattutto ai quattro gol incassati complessivamente contro Arezzo e Mantova, due partite vinte nelle quali il Palermo ha però concesso agli avversari la possibilità di rientrare.

Un aspetto sul quale lavorare senza rinunciare all’identità offensiva scelta da Inzaghi: «Quest’anno siamo una squadra che deve segnare un gol in più degli avversari».

Dopo le numerose rotazioni effettuate in Coppa Italia, contro la Sampdoria si va verso il ritorno dell’undici maggiormente collaudato in campionato. L’obiettivo è proseguire la serie positiva, ma Inzaghi non si fida dei blucerchiati.

«Dobbiamo dare continuità di risultati, ma occhio alla Sampdoria: lotterà per i primi posti, quando sarà al completo».

Samp in emergenza, Corradi conferma Vindahl

Situazione decisamente più complicata dall’altra parte. Come evidenzia Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, Corradi arriva al Barbera ancora alla ricerca della prima vittoria e con diversi dubbi dopo la sconfitta contro la Juve Stabia.

Tra gli osservati speciali c’è Vindahl, ma il tecnico blucerchiato non intende togliere fiducia al portiere: «Ha un passato importante, mi aspetto da lui una reazione, sarebbe sbagliato accantonarlo dopo uno sbaglio».

Tra gli ultimi arrivati è previsto il debutto di Delli Carri in difesa, mentre Karamoh non è stato convocato. L’emergenza della Sampdoria è testimoniata anche da una panchina con appena sette giocatori di movimento, quattro dei quali giovanissimi.

Verschaeren titolare al Barbera

Una delle principali novità sarà la presenza di Verschaeren dal primo minuto. Corradi è pronto a chiedergli uno sforzo nonostante una condizione ancora non ottimale.

«Non può giocare 90 minuti, ma in questo momento gli chiedo uno sforzo. Il suo livello tecnico è molto alto, ci serve».

Per la Sampdoria sarà dunque una serata particolarmente complicata. Per il Palermo, invece, la possibilità di trasformare un avvio già perfetto in qualcosa di ancora più significativo: quinta vittoria stagionale e primo posto solitario in Serie B.